Лига чемпионов. Результаты матчей 12 сентября

despravda | 26.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-13 07:30

Лига чемпионов. Результаты матчей 12 сентября
Результаты первого игрового дня группвого этапа Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов (2017/2018) Групповой этап, передает Rus.Media.

Результаты матчей 12 сентября

группа A

Бенфика 1 : 2 ЦСКА М

Ман Юнайтед 3 : 0 Базель

группа B

Бавария 3 : 0 Андерлехт

Селтик Глазго 0 : 5 ПСЖ

группа C

Рома 0 : 0 Атлетико Мадрид

Челси 6 : 0 Карабах

группа D

Барселона 3 : 0 Ювентус

Олимпиакос Пирей 2 : 3 Спортинг Л

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