Лига чемпионов. Результаты матчей 12 сентября
26.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-13 07:30
Лига чемпионов. Результаты матчей 12 сентября
Результаты первого игрового дня группвого этапа Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов (2017/2018) Групповой этап, передает Rus.Media.
Результаты матчей 12 сентября
группа A
Бенфика 1 : 2 ЦСКА М
Ман Юнайтед 3 : 0 Базель
группа B
Бавария 3 : 0 Андерлехт
Селтик Глазго 0 : 5 ПСЖ
группа C
Рома 0 : 0 Атлетико Мадрид
Челси 6 : 0 Карабах
группа D
Барселона 3 : 0 Ювентус
Олимпиакос Пирей 2 : 3 Спортинг Л