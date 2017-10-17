Лига чемпионов. Расписание матчей 17 октября

despravda | 17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-17 07:54

Лига чемпионов. Расписание матчей 17 октября
Во вторник, 17 октября, стартует третий тур группового раунда Лиги чемпионов.

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Лига Чемпионов (2017/2018), передает Rus.Media.

Групповой этап

Расписание матчей 17 октября (вторник)

группа E

21:45 Спартак М – Севилья

21:45 Марибор – Ливерпуль

группа F

21:45 Ман Сити – Наполи

21:45 Фейеноорд ” – “Шахтер” Д Футбол 1

группа G

21:45 РБ Лейпциг – Порту

21:45 Монако – Бешикташ

группа H

21:45 АПОЭЛ – Боруссия Д Футбол 2

21:45 Реал Мадрид – Тоттенхэм

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