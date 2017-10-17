Лига чемпионов. Расписание матчей 17 октября
17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-17 07:54
Лига чемпионов. Расписание матчей 17 октября
Во вторник, 17 октября, стартует третий тур группового раунда Лиги чемпионов.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Лига Чемпионов (2017/2018), передает Rus.Media.
Групповой этап
Расписание матчей 17 октября (вторник)
группа E
21:45 Спартак М – Севилья
21:45 Марибор – Ливерпуль
группа F
21:45 Ман Сити – Наполи
21:45 Фейеноорд ” – “Шахтер” Д Футбол 1
группа G
21:45 РБ Лейпциг – Порту
21:45 Монако – Бешикташ
группа H
21:45 АПОЭЛ – Боруссия Д Футбол 2
21:45 Реал Мадрид – Тоттенхэм