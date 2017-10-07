“Лифчики раздора. В Минобороны забыли, как выглядит женская грудь” – СМИ
2017-10-07 08:34
“Лифчики раздора. В Минобороны забыли, как выглядит женская грудь” – СМИ
“Комплект нижнего белья, разработанный для женщин-военнослужащих, вызвал настоящий фурор”,…
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“Комплект нижнего белья, разработанный для женщин-военнослужащих, вызвал настоящий фурор”, – пишет СМИ передает Rus.Media,
“На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления. Поэтому управление разработки вещевого имущества совместно с предприятиями легкой промышленности Украины разработали и изготовили концепт нижнего белья именно для военнослужащих-женщин “.
Такие слова опережают фотографии, выложенные Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины. На этих фото, по мнению разработчиков, представленная белье, которое будет удобным при проведении операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации”.
Сказать, что творения модельеров Минобороны вызвало живой отклик в сердцах женщин – не сказать ничего. Впрочем, ничего удивительного в волны гнева, захлестнувшей страницу подразделения Минобороны, нет. Ведь даже бегло взглянув на предложенные образцы у любого здравомыслящего человека закрадется стойкое подозрение, что настоящую женщину разработчики в глаза не видели.
Иначе они бы знали, что грудь у женщин бывает разного размера, и истинное назначение вот той тряпочки, которая в комплекте белья расположена сверху – эту самую грудь держать, а не стыдливо прикрывать от посторонних глаз. Проще говоря, бюстгальтер – это в первую очередь не кружевная фіговіна за стотыщ гривен, которую следует срывать с любимым в порыве страсти, а хитроумная конструкция, которая должна крепко держать богатство.
Иначе при любом движении грудь будет волнительно колыхаться, доставляя окружающим эстетическое удовольствие, а своей хозяйке – реальную физическую боль. И чем грудь больше, тем более хитроумной должна быть эта конструкция. Иначе не то что выполнять задания в полевых условиях, из казармы нормально Не выйдешь. Примечательно, что если одну модель “топа” разработчики хотя бы обеспечили резинкой (чтобы, не дай бог, добро не выпало?), То вторую не просто сделали в свободном стиле, но еще и обеспечили швами, которые проходят как раз на месте сосков.
Потрясающая конструкция. Средневековые инквизиторы хлопали бы в ладоши и записывались выразить свое уважение конструкторам. И я уже не говорю о швах под мышками, которые в условиях интенсивной физической нагрузки явно станут причиной натертостей, и самой модели, которая после нескольких нагинанні и подъемов окажется скрученный под мышками в неакуратну трубочку.
О том, что должно называться трусами, и вовсе лучше молчать. Ибо того, кто придумал сделать шов прямо посреди данного произведения, следует номинировать на почетного садиста Украины. Разработчики явно не в курсе того, что женское белье служит не только для услады мужского глаза – в первую очередь оно предназначено для гигиены. Как в этих трусах передвигаться и что делать в случае критических дней – тайна за семью печатями.
Справедливости ради стоит отметить, что авторы изысканных комплектов заранее обеспечили себе место нападок за выбранную ткань (в синтетике бегать по окопам как-то не очень) и за расцветочкой (хотя удобно, не поймешь, где новое, а где застиранное). Представляя комплекта авторы отметили: “В изготовленных изделиях мы не смотрели на цвет и ткань – это все-таки опытный образец”.
Когда опытный образец разнесли в пух и прах, на странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины появился комментарий обиженных разработчиков, суть которого сводится к “сам дурак”. Оказывается, так активно реагировать не надо, потому что “это не окончательный вариант и даже не промежуточный … это Вам доказали информацию о том, что у министерства обороны есть желание ввести Вам женское нижнее белье!” То есть женщин надумали осчастливить, а они, неблагодарные, фигвамы рисуют. Отрадно, что на четвертом году войны Минобороны наконец вспомнила о двадцати тысячах женщин в своих рядах. Но, судя по выполнения опытных образцов, этих самых женщин из армейских рядов хотят изжить – уж слишком крепкую сильную заботу проявляют.
Но куда круче в обиженной тирады разработчиков пассаж о том, что “варианты будут обсуждаться, потом отшивать … потом снова обсуждаться и только после этого будут выпущены тестовые образцы, и уже после проведения тестовой носки и внесение в конструкцию замечаний и пожеланий будет сшита финальный образец “. А почему бы сразу не сделать все по-человечески? Женщины служат во многих странах мира и найти выкройки форменных бюстгальтеров явно не проблема. В конце концов, достаточно зайти в любой магазин со спортивной одеждой, чтобы увидеть, как выглядит женское белье, предназначенное для использования при интенсивных физических нагрузках.
Но нет, это не по-нашему. Нужно сначала выставить себя по посмешище, потом надуть и заявить, что “нас никто не любит, а мы для вас стараемся”, а потом еще пару месяцев вышивать, заново изобретая велосипед. Все при деле, деньги тратятся, армия семимильными шагами идет вперед.
А в это время тысячам женщин в армии продолжат выдавать мужские трусы. Потому что других не положено.