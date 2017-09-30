Лифчики раздора. В Минобороны забыли, как выглядят женские груди (фото)
2017-09-29 19:23
Лифчики раздора. В Минобороны забыли, как выглядят женские груди (фото)
На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин
Комплект нижнего белья, разработанный для женщин-военнослужащих, вызвал настоящий фурор, передает Rus.Media.
“На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления. Поэтому управление разработки вещевого имущества совместно с предприятиями легкой промышленности Украины разработали и изготовили концепт нижнего белья именно для военнослужащих-женщин”. Такие слова опережают фотографии, выложенные Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. На этих фото, по мнению разработчиков, представленная белье, которая будет удобной “при проведении операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации”.
Сказать, что творения модельеров Минобороны вызвало живой отклик в сердцах женщин – не сказать ничего. Впрочем, ничего удивительного в волны гнева, захлестнувшей страницу подразделения Минобороны, нет. Ведь даже бегло взглянув на предложенные образцы у любого здравомыслящего человека закрадется стойкое подозрение, что настоящую женщину разработчики в глаза не видели. Иначе они бы знали, что грудь у женщин бывают разного размера, и вот истинное назначение той тряпочки, которая в комплекте белья расположена сверху – эти самые грудь держать, а не стыдливо прикрывать от посторонних глаз. Проще говоря, бюстгальтер – это в первую очередь не кружевная фіговина за стотыщ гривен, которую следует срывать с любимой в порыве страсти, а хитроумная конструкция, которая должна крепко держать богатство. Иначе при любом движении грудь будут волнующе колыхаться, доставляя окружающим эстетическое удовольствие, а своей хозяйке – реальную физическую боль. И чем грудь больше, тем более замысловатой должна быть эта конструкция. Иначе не то что выполнять задания в полевых условиях, из казармы нормально не выйдешь. Примечательно, что если одну модель “топа” разработчики хотя бы обеспечили резинкой (чтобы, не дай бог, добро не вывалилось?), то вторую не просто сделали в свободном стиле, но еще и обеспечили швами, которые проходят как раз на месте сосков.
Потрясающая конструкция. Средневековые инквизиторы хлопали бы в ладоши и записывались выразить свое уважение конструкторам. И я уже не говорю о швах под мышками, которые в условиях интенсивной физической нагрузки явно станут причиной натертостей, и самой модели, которая после нескольких нагибаний и подъемов окажется скатанною мышками в неаккуратную трубочку.
О том, что должно было бы называться трусами, и вообще лучше молчать. Ибо того, кто придумал сделать шов прямо посреди этого произведения, следует номинировать на почетного садиста Украины. Разработчики явно не в курсе того, что женское белье служит не только для услады мужского глаза – в первую очередь оно предназначено для гигиены. Как в этих трусах передвигаться и что делать в случае критических дней – тайна за семью печатями.
Справедливости ради стоит отметить, что авторы изысканных комплектов заранее обезопасили себя от нападок за выбранную ткань (в синтетике бегать по окопам как-то не очень) и за расцветочку (хотя удобно, не поймешь, где новое, а где запране). Представляя комплекта авторы отметили: “В изготовленных изделиях мы не смотрели на цвет и ткань – это все-таки опытный образец”.
Когда опытный образец разнесли в пух и прах, на странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ появился комментарий обиженных разработчиков, суть которого сводится к “сам дурак”. Оказывается, что так активно реагировать не надо, потому что “это не окончательный вариант и даже не промежуточный…это Вам доказали информацию о том, что у министерства обороны есть желание ввести Вам женское нижнее белье!” То есть женщин надумали осчастливить, а они, неблагодарные, фигвамы рисуют. Отрадно, что на четвертом году войны Минобороны наконец вспомнила о двадцати тысяч женщин в своих рядах. Но, судя по исполнению опытных образцов, этих самых женщин из армейских рядов хотят изжить – уж слишком крепкую сильную заботу проявляют.
Но куда круче обиженной тираде разработчиков пассаж о том, что “варианты будут обсуждаться, потом шиться…потом снова обсуждаться и только после этого будут выпущены тестовые образцы, и уже после проведения тестовой носки и внесение в конструкцию замечаний и пожеланий будет отшит финальный образец”. А почему бы сразу не сделать все по-человечески? Женщины служат во многих странах мира и найти выкройки форменных бюстгальтеров явно не проблема. В конце концов, достаточно зайти в любой магазин со спортивной одеждой, чтобы увидеть, как выглядит женское белье, предназначена для использования при интенсивных физических нагрузках.
Но нет, это не по-нашему. Нужно сначала выставить себя на посмешище, потом надуться и заявить, что “нас никто не любит, а мы для вас стараемся”, а потом еще пару месяцев вышивать, заново изобретать велосипед. Все при деле, деньги тратятся, армия семимильными шагами идет вперед.
А в это время тысячам женщин в армии продолжат выдавать мужские трусы. Потому что других не годится.