Ляшко стал лучшим брокером Киевщины: продал имение в Козине за дурные деньги
2017-10-11 16:14
Ляшко стал лучшим брокером Киевщины: продал имение в Козине за дурные деньги
9 октября лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко продал элитную недвижимость в пгт Козин Обуховского района за 15,9 млн грн, которую, по его словам, он приобрел в кредит в начале года 15 млн грн
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Об этом сообщает информационный портал “Моя Киевщина”.
Глава “Радикальной партии” Олег Ляшко продал за 15,9 млн гривен недвижимость, которую в начале года приобрел в кредит.
Соответствующие изменения депутат внес в декларации 9 октября.
Напомним, что Олег Ляшко приобрел дом в Конча-Заспе за 10 млн грн в апреле текущего года, который он ранее арендовал.
Дом площадью 550 м2 и два земельных участка, общей площадью 0,6 га в пгт Козин Ляшко приобрел в начале этого года за 15 млн грн. Тогда же в интервью журналистам депутат заявил, что имущество купил в кредит.
Напомним, что у матери главного радикала Олега Ляшко нашли 13 земельных участков под Киевом (ВИДЕО).
Приобрел недвижимость в Ляшко Александр Рыженков. Как отмечает издание “Наши деньги”, он является отцом Юрия Рыженкова, генерального директора ООО “Метинвест Холдинг”. Компания принадлежит Ринату Ахметову и его партнеру Вадиму Новинскому.
Стоит отметить, что за прошлый год лидер Радикальной партии Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн. При этом официально супруги не располагает никакой бизнеса.
В апреле Олега Ляшко четыре часа допрашивали в НАБУ по подозрению в незаконном обогащении.