Ляшко покорил Францию в пиджаке за 100 тысяч
2017-10-12 17:15
Ляшко покорил Францию в пиджаке за 100 тысяч
Народный депутат, председатель Радикальной партии» Олег Ляшко приехал на сессию ПАСЕ в Страсбург, Франция в дорогом пиджаке.
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Политик опубликовал в сети снимок, где он ходит по городу в модном пиджаке. СМИ определили, что Ляшко одет в пиджак итальянского бренда Billionaire, передает Rus.Media.
Бутик этого бренда есть и в Киеве. Стоимость пиджака 90 702 гривны. Но сейчас идет сезонная распродажа и его можно купить за 45 360 грн, так как он из прошлогодней коллекции. Состав пиджака 96% кашемира, 4% шелка.
Отметим, что Billionare производит одежду, аксессуары и украшения только вручную и только небольшими партиями. В целом это достаточно уникальный и эксклюзивный одежда.