LG выпустила антикомариное смартфон
2017-09-29 09:19
LG выпустила антикомариное смартфон
Смартфон разгоняет насекомых с помощью ультразвука.
Компания LG выпустила необычный смартфон K7i, способен отгонять комаров, передает Rus.Media. Гаджет справляется с этим с помощью ультразвука. Производитель заявляет, что ультразвуковые волны, которые излучает смартфон, человеческое ухо различить не может, а для насекомых они являются крайне неприятными.
Что касается других характеристик, то новинка оснащена 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854?480 точек, четырехъядерным процессором MT6580M, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.
Камера в смартфоне имеет разрешение 8 Мп. Имеется также стандартный набор датчиков.
Стоимость смартфона K7i составляет 120 долларов. При этом пока что гаджет намерены продавать в Индии.