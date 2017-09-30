LG выпустила антикомариное смартфон

despravda | 30.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-29 09:19

LG выпустила антикомариное смартфон
Смартфон разгоняет насекомых с помощью ультразвука.

Компания LG выпустила необычный смартфон K7i, способен отгонять комаров, передает Rus.Media. Гаджет справляется с этим с помощью ультразвука. Производитель заявляет, что ультразвуковые волны, которые излучает смартфон, человеческое ухо различить не может, а для насекомых они являются крайне неприятными.

Что касается других характеристик, то новинка оснащена 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854?480 точек, четырехъядерным процессором MT6580M, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Камера в смартфоне имеет разрешение 8 Мп. Имеется также стандартный набор датчиков.

Стоимость смартфона K7i составляет 120 долларов. При этом пока что гаджет намерены продавать в Индии.

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