Лето на Земле появилось 13 тысяч лет назад – специалисты
2017-09-22 09:03
Лето на Земле появилось 13 тысяч лет назад – специалисты
Во время такой “эпохе нестабильности” четко выраженного лета не было.
Австрийские ученые висновували, что лето как относительно четко отделена пора года, появилось на Земле не раньше, чем 13 тысяч лет назад.
Содержание работы кратко пересказывает агентство Xinhua News,передает Rus.Media
Авторы нового исследования изучали данные отложения в австрийском озере Ланге, образцы которых были подняты с глубин от 3,4 до 4,4 метра. Соответственно, возраст отложений составлял от 19 тысяч до 13 тысяч лет. Ученые анализировали состав растений, в частности водорослей, остатки которых сохранились в озере. По характеру растительности исследователи могут восстановить климат прошлого. Так, кустарники, травы и многие водоросли способны выдерживать холодный климат и резкие перепады температур, а деревьям необходима более стабильная и теплая погода.
По итогам своей работы авторы дали заключение что после окончания последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад на Земле постепенно стало теплеть. Около 17 тысяч лет назад среднегодовые температуры резко упали, и этот локальный минимум длился около 2,5 тысяч лет. Примерно 14,5 тысяч лет назад климат вновь стал более теплым.
Во время такой “эпохе нестабильности” четко выраженного лета не было. Температура воды в озере в холодные периоды не поднималась выше 10 градусов по Цельсию, а в теплые поднималась лишь до 18 градусов. Ученые предполагают, что атмосферная температура также была нестабильной.
Климат древней Земли до сих пор остается предметом споров ученых. О температурном режиме планеты в прошлом исследователи могут судить лишь по косвенным признакам, поэтому в трактовках разных коллективов часто можно натолкнуться на противоречия. Однако почти все ученые согласны, что в прошлом планета пережила несколько периодов глобального потепления и глобального похолодания.