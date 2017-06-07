Лето на пороге: как уберечься от теплового и солнечного ударов
В этом году весна не баловала нас теплом. Комфортные дни, когда украинцы не одевали теплую одежду, а аграрии не думали, как спасти урожай от вымерзания, можно пересчитать по пальцам одной руки. К счастью, шутка о том, что перезимовали весну – перезимуем и лето, не оправдывается. С первых июньских дней лето, как положено, заявил о своих правах, когда столбики термометров поднимаются выше +30. Казалось бы, вот наконец дождались солнечной и любимой многими времени года. Но не все так радостно, как кажется на первый взгляд. Ведь лето – это не только сезон отпусков, отдыха у водоемов и загара. Часто из-за сильной жары и палящего солнца радоваться жизни на полную мешают проблемы со здоровьем. А тепловой или солнечный удары могут поразить вообще любого, даже физически крепких людей. Так вот, в Чернигове уже в первые жаркие дни людям становилось плохо прямо посреди улицы или в транспорте. По словам врачей, такие случаи для Черниговщины – не редкость. Медикам «скорой» приходится оказывать помощь, как говорится, и старым, и малым. Неприятность случается или из-за обострения болезней, или из-за собственной небрежности, когда, находясь под палящими солнечными лучами, люди пренебрегают профессиональными предупреждениями. Поэтому, чтобы не попасть на больничную койку, стоит в жаркий летний полдень не выходить на улицу без надобности, употреблять как можно больше жидкости, носить одежду по сезону, а к старикам и детям относиться с особым вниманием, так как именно они являются той группой риска, которая особенно подвержена опасности получить тепловой или солнечный удар. Важно научиться различать тепловой и солнечный удары, чтобы суметь правильно оказать первую помощь. Они между собой похожи, но отличаются признаками возникновения. Семейные врачи рассказывают, что тепловой удар возникает из-за перегрева организма от высокой температуры воздуха, слишком душной погоды и теплое или очень некомфортно наряд. Зато солнечный удар провоцирует длительный и интенсивный влияние солнечного излучения на организм. Причиной солнечного удара является исключительно прямое действие солнечных лучей на голову. Солнечный удар – это проблема, которая может возникнуть только в летний период, тогда как тепловой удар можно получить и в закрытом помещении, где низкая влажность и высокая температура воздуха. Хотя стоит отметить, что оба эти явления присущи скорее теплое время года. Поэтому если человек чувствует головокружение, головная боль, упадок сил, учащенное сердцебиение, тошноту, ее бросает в холодный пот, или покраснела кожа, это симптомы теплового и солнечного ударов. В критических случаях человек под действием сильного тепла или солнца может потерять сознание, а температура тела может повыситься до 41 ° С. Обычно тепловой удар начинается внезапно, но иногда до начала появляются некоторые неприятные симптомы в виде мышечной боли, ярко выраженного ощущения жажды и тому подобное. Затем пульс учащается, иногда становится аритмичным, кожные покровы неестественно сухие и горячие, артериальное давление снижается, появляется одышка. В тяжелых случаях температура тела повышается выше 40 ° С и возникают признаки того, что поражается нервная система: зрачки расширяются, мышечный тонус нарушается, появляются судороги, может даже случиться непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Довольно часто тепловой удар протекает на фоне носовых кровотечений, рвоты, диареи, анурии (задержки выделения мочи). Если все же неприятность случилась, самое главное – как можно быстрее поместить больного в более холодное место, чтобы охладить организм. Идеальный вариант – это ванна с температурой воды 18-20 ° С, но может быть и обычное смачивания кожных покровов пострадавшего человека водой комнатной температуры и мягкое обдува (воздух должен быть теплым). По возможности на голову нужно положить лед. Важно знать, что в момент охлаждения человек может проявлять признаки резкого психического двигательного возбуждения. Если тепловой или солнечный удар произошел на улице, то пострадавшего необходимо немедленно поместить в тень, максимально освободить от одежды, чтобы кожа охлаждалась, и вложить так, чтобы ноги были расположены выше головы. Если человек находится в сознании, то полезно пить воду комнатной температуры мелкими глотками. Если пострадавший потерял сознание, его обязательно надо доставить в медучреждение для дальнейшего обследования и лечения.
Существуют профилактические советы, как правильно выстраивать распорядок дня и питьевой режим. Они способствуют предотвращению перегрева и обезвоживание. Это теневые укрытия от попадания на тело прямых солнечных лучей, установка в помещениях систем кондиционирования, настольных, напольных, настенных вентиляторов, возможность воспользоваться душевой установкой для охлаждения тела и тому подобное. Одним из важнейших моментов профилактики теплового удара является предотвращение обезвоживанию организма. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом и пить как можно больше жидкости. Однако это не должны быть алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Воду надо не только пить, но и обтирать ею (мокрыми салфетками или полотенцем) кожу. Выходя на улицу в жаркий день, предпочтение следует отдавать одежды из легких, желательно натуральных материалов светлых тонов, а также помнить о головном уборе. Старикам и детям во время повышенной солнечной активности (12-15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок на свежем воздухе, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется. Прежде чем сесть в салон автомобиля, стоявшего под открытым небом в солнечный день, надо сначала открыть все двери для сквозного проветривания. Кроме большого количества жидкости в жаркие дни, надо есть как можно больше фруктов и овощей. Выполняя эти простые рекомендации, даже в условиях аномальной жары можно сохранить свое здоровье и здоровье своих детей. И сполна насладиться долгожданным летом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым