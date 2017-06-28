«Летающий глаз» изготовили на «Чезаре»
28.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На черниговском предприятии, которое когда-то работало на ракетно – космическую технику СССР, изготовлен беспилотный авиационный комплекс «Летающее око». Недавно он прошел испытания специалистами Государственного научно – испытательного центра Вооруженных Сил Украины.
Юрий Камак, начальник отдела испытаний беспилотных авиационных комплексов, говорит: «тактический Комплекс, «поле боя» позволяет выполнять задачи разведки и обнаружения целей на дальности до 50 километров от наземной станции управления. Продолжительность полета более двух часов».
Двигатель позволяет аппарату развивать скорости от 50 до 170 километров в час и подниматься на высоту до 4 километров. Видеокамера может работать и днем, и в сумерках.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым