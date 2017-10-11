“Летайте в ср*ку”: Известная авиакомпания попала в языковой скандал
2017-10-11 16:06
“Летайте в ср*ку”: Известная авиакомпания попала в языковой скандал
Инцидент произошел на рейсе Гамбург-Киев.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Известный украинский журналист Роман Скрыпин рассказал о ненадлежащее обслуживание, по его мнению, на борту лоукост компании Wizzair, передает Rus.Media. По его словам, на рейсе Гамбург-Киев стюардесса отказалась обслуживать его на украинском языке. Про эту историю Скрипин написал на своей странице в Facebook.
“Пока по-нормальному: компания Wizzair.com вы там нормальные? Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском языке. Ее зовут Галя, если я не ошибаюсь. Она вызвала полицию, но это уже другая история. Летайте в ср*ку”, – написал журналист.
Скриншот (facebook.com/skrypin)
Пост журналиста вызвал резонанс среди комментирующих пост в соцсети. Много кто не согласен с ним и считает, что на международном рейсе должны были общаться на английском языке.
“А наша стюардесса была или импортная?” – написал Дмитрий Кублицкий.
“Это уже перебор, требовать знания языка от иностранного перевозчика на его территории, поскольку самолет, это его собственность, и он оснащает его персоналом на свое усмотрение. Но как Вы узнали, что стюардесса гражданка Украины?” – прокомментировал Богдан Гловацкий.
“Я не юрист и даже на блоггер по дискриминации и т. п. Поэтому ИМНО – если международный рейс, то обязательным языком является английский. Все остальное – по требованию, но при возможности”, – отозвался Андрей Данченко.
Скриншот комментариев (facebook.com/skrypin)
В комментариях Скрипин написал, что послал стюардессу на х**”, а она вызвала полицию.