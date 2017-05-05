Лесные охранники спасли косулю
Работники лесной охраны ГП «Нежинское лесное хозяйство» спасли дикую косулю. Животное поймали люди в одном из частных домохозяйств Нежина и сразу же сообщили об этом лесоводов. Те в свою очередь обратились за помощью к ветеринарам, и, предоставив медицинскую помощь, выпустили серну в природную среду. Инженер по охране и защите леса Владимир Яковенко увидел животное уже связанной. Ее поймали люди. О лесного гостя на территории частного двора сообщили правоохранителям и лесоводов. «Вероятно, животное в город завезли браконьеры, – предполагает охранник природы. – Косули просто повезло ». Лесная охрана доставила молодого самца в ветеринарную клинику, где животное осмотрели и оказали медицинскую помощь. На следующий день косулю отвезли за город – на территорию регионального ландшафтного парка «Нежинский». Местность выбрали не случайно, ведь территория парка насчитывает более шесть тысяч гектаров и относится к природно-заповедного фонда. Лесоводы уверены, что здесь косуля чувствовать себя в безопасности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым