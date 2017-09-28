Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото в Instagram
2017-09-15 17:58
Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото в Instagram
Красотка порадовала поклонников новой фотографией.
Звезда украинского телевидения Леся Никитюк порадовала своих фанатов удачной шуткой над девушками, передает Rus.Media. Блондинка высмеяла представительниц прекрасной половины, которые любят фотографироваться в неожиданных местах.
Украинская красавица, 29-летняя Леся Никитюк наслаждается отпуском на Кипре, откуда не забывает делиться прекрасными снимками с поклонниками.
На этот раз телезвезда запостила в своем Instagram-профиле фото, на котором позирует перед зеркалом в ванной комнате. В кадре очаровательная Леся демонстрирует бирюзовый купальник и отличную фигуру. Комментарий к фотографии не мешне впечатляющий, чем сам снимок.
Дивчули а вы часто фоткаетесь в ванной? А есть фотки в коридоре, на балконе или в кладовке у излучины ??? У меня есть!
Кстати, в своем Instagram девушка демонстрирует не только изысканные формы, но и прекрасный вкус и чувство стиля. Каждая фотография зповнена искренних эмоций и юмора, лишь подтверждает ее имидж веселунки.