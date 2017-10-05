Леся Никитюк показала легендарный шпагат Виктории Бекхэм

despravda | 05.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-04 18:50

Леся Никитюк показала легендарный шпагат Виктории Бекхэм
Телеведущая приняла участие в “флешмоб” от Виктории Бекхэм.

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Любимица публики, замечательная и прекрасная, веселая и задорная Леся Никитюк, телеведущая “Орла и Решки”, обожает выкладывать в своем Инстаграм необычные и прикольные фотографии, передает Rus.Media.

Звезда выложила в своем аккаунте смешную фотографию-пародию на известную Викторию Бекхэм. Ведь совсем недавно и сама Викки в очередной раз продемонстрировала свою растяжку.

Поклонники засыпали девушку комплиментами. Все в восторге от чувства юмора и красоты Леси.

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