Леся Никитюк показала легендарный шпагат Виктории Бекхэм
05.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-04 18:50
Леся Никитюк показала легендарный шпагат Виктории Бекхэм
Телеведущая приняла участие в “флешмоб” от Виктории Бекхэм.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Любимица публики, замечательная и прекрасная, веселая и задорная Леся Никитюк, телеведущая “Орла и Решки”, обожает выкладывать в своем Инстаграм необычные и прикольные фотографии, передает Rus.Media.
Звезда выложила в своем аккаунте смешную фотографию-пародию на известную Викторию Бекхэм. Ведь совсем недавно и сама Викки в очередной раз продемонстрировала свою растяжку.
Поклонники засыпали девушку комплиментами. Все в восторге от чувства юмора и красоты Леси.