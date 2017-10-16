Леся Никитюк появилась на публике в роскошном виде

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-16 12:42

Леся Никитюк появилась на публике в роскошном виде
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая взяла на этот сезон отпуск в шоу “Орел и Решка” даже и не думает отдыхать и бить баклуши дома: звезду можно увидеть на различных мероприятиях и фестивалях, а накануне Леся стала гостьей на Hair Fashion Night.

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Несмотря на то, что темой мероприятия было именно волосы, Леся умудрилась поразить поклонников очень стильным образом: так, телеведущая появилась на красной дорожке в черных ботфортах и маленьком черном платье. Что и говорить, классика всегда будет в моде!, передает Rus.Media.

Как написала в комментарии сама Леся, она была не только гостьей, но и выступала со своей первой публичной речью.

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