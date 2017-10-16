Леся Никитюк появилась на публике в роскошном виде
2017-10-16 12:42
Леся Никитюк появилась на публике в роскошном виде
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая взяла на этот сезон отпуск в шоу “Орел и Решка” даже и не думает отдыхать и бить баклуши дома: звезду можно увидеть на различных мероприятиях и фестивалях, а накануне Леся стала гостьей на Hair Fashion Night.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Несмотря на то, что темой мероприятия было именно волосы, Леся умудрилась поразить поклонников очень стильным образом: так, телеведущая появилась на красной дорожке в черных ботфортах и маленьком черном платье. Что и говорить, классика всегда будет в моде!, передает Rus.Media.
Как написала в комментарии сама Леся, она была не только гостьей, но и выступала со своей первой публичной речью.