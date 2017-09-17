Леса занимают почти четверть территории Черниговщины
Для Черниговщины леса является одним из крупнейших и ценнейших богатств края.
Площадь земель лесного фонда области является третьей по величине и составляет 740 тыс. га, или 7% общегосударственного лесного фонда и 23% территории области, сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
В качестве охотничьих угодий используется 85% земельного фонда области. Охотничий фонд области насчитывал 7 видов копытных, 15 видов пушных зверей и 21 вид птиц. Отдельные жители охотничьих угодий (выдры, черные хорьки, рыси занесены в Красную книгу Украины.
В лесном хозяйстве и лесозаготовках работало 4,5 тыс. штатных работников, или 2,3% от общего количества в области.
В 2016 г. лесохозяйственными предприятиями области заготовлено 1728 тыс. куб. м ликвидной древесины, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Площадь рубок главного пользования составила 3,4 тыс. га, что на 3,5% больше, чем год назад.
С целью обеспечения воспроизводства извлекаемых запасов древесины, повышение продуктивности лесов, предотвращения эрозионных процессов в течение года на 5 тыс. га земель лесного фонда было проведено воспроизводство лесов, что на уровне предыдущего года.
В результате проведения мероприятий и влияния естественных факторов на площади 18 тыс. га были ликвидированы очаги вредителей и болезней леса, что на 4 тыс. га больше, чем год назад. На конец 2016 г. осталось 57 тыс. га очагов вредителей и болезней леса – это на 19% меньше уровня предыдущего года.
Источник: Наше слово
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