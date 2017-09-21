Леонид Сахневич нашел новое место работы

magictr | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Бывший первый заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич возглавит черниговское коммунальное предприятие «АТП-2528».

Об этом после окончания сессии сообщил журналистам городской председатель Владислав Атрошенко.

Леонид Сахневич на должности руководителя коммунального предприятия заменит Руслана Волока, который возглавил должность в мае этого года.

Напомним, заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич написал 7 сентября. Поводом для написания заявления стал конфликт Сахневича с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Странно, что городской голова, которого недавно хвалил премьер, прогуливаясь парком, берет на работу человека, работой которого Гройсман не доволен.

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