Леонид Сахневич нашел новое место работы
Бывший первый заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич возглавит черниговское коммунальное предприятие «АТП-2528».
Об этом после окончания сессии сообщил журналистам городской председатель Владислав Атрошенко.
Леонид Сахневич на должности руководителя коммунального предприятия заменит Руслана Волока, который возглавил должность в мае этого года.
Напомним, заявление об увольнении с должности первого заместителя председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич написал 7 сентября. Поводом для написания заявления стал конфликт Сахневича с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Странно, что городской голова, которого недавно хвалил премьер, прогуливаясь парком, берет на работу человека, работой которого Гройсман не доволен.
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