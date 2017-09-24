Ленивые вареники с картошкой. Просто и вкусно

despravda | 24.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2016-12-20 13:16

Ленивые вареники с картошкой. Просто и вкусно
Вареники– это еда, которую знает каждый. Их любят и взрослые, и дети. Благодаря большому разнообразию начинок, любой человек сможет подобрать для себя подходящий вариант, исходя из своих предпочтений.

Сыр, грибочки, различные ягоды, капустка – все это вызывает бурю вкусовых эмоций и манит попробовать. Но все же, самой популярной разновидностью являются вареники с картошкой. Их готовят практически повсеместно, передает Rus.Media.

Классический вариант предполагает отдельное приготовление теста и начинки, что отнимает достаточно много времени. Поэтому, чтобы ускорить процесс готовки и скорее насладиться потрясающим любимым блюдом, научимся, как приготовить ленивые вареники с картошкой. В данном варианте отсутствует традиционное тесто, но еда при этом не становится хуже и остается такой же вкусной.

Рассмотрим рецепт ленивых вареников с картошкой, который выполнен пошагово и с фото. Также изучим инструкцию приготовления этого блюда с грибами.

Ленивые вареники с картошкой

Для того чтобы создать наш кулинарный шедевр, нужно подготовить:

  • Мука – 6 больших ложек;
  • Картофелины – 5 шт;
  • Одно яйцо;
  • Соль и молотый перец – по вкусу;
  • Сливки;
  • Зелень для украшения.

Калорийность готового продукта– около 180 ккал на 100 г.

Начинаем приготовление. Пошаговый рецепт очень легкий и быстрый:

  • Картофель чистим и нарезаем. Ставим на варку в подсоленной воде;
  • Сваренный корнеплод расталкиваем в пюре. Разбиваем в него яйцо, подсыпаем соль и перчик, замешиваем все до получения однородной массы;
  • Не прекращая перемешивания, аккуратно засыпать муку и сформировать легкое картофельное тесто;
  • Процессу лепки вареников в «лентяйском» рецепте нет. Подготовленная масса только скатывается в тоненькую колбаску, которая потом разделяется на маленькие кусочки, которые нужно немного обвалять в муке;
  • Окунаем кусочки в кипящую присоленную водичку. Время варки – всего лишь три минуты;
  • Вылавливаем сваренные изделия из кастрюли и раскладываем по тарелочкам, украсив сверху зеленью. Традиционная подача — со сметанкой.
  • Также можно сделать обжарку на сливочном маслице с мелко нашинкованным луком, поставив на медленный пламя.

    • Чтобы картофель отваривался быстрее, добавьте в воду маленькую ложечку растопленного сливочного масла. Вкус пюре от этого только улучшится.

    Как вы видите, готовить ленивые вареники с картошкой очень быстро и просто. Их не надо лепить, переживая, что они могут потом развалиться. И варки займет всего несколько минут, что позволит сразу же насладиться потрясающим блюдом. Поэтому лучше приготовить варенички самостоятельно в домашних условиях, чем покупать магазинные. Также данное блюдо подойдет тем, кто придерживается поста, но в тоже время ищет вкусненькие постные блюда.

    Ленивые вареники с картошкой и грибочками

    Грибы придадут блюду неповторимый пикантный вкус, который никого не оставит равнодушным.

    • Чтобы приготовить ленивые вареники с картофелем и грибами, необходимо лишь мелко нашинковать грибочки и заставляют их с мукой вместе с картофелем;
    • Лучше использовать натуральные лесные грибы, тогда вкус будет поистине божественным. Но можно обойтись и тепличными шампиньонами или вешенками.

    Существует рецепт, где грибы просто накладываются сверху готового блюда.

  • Если они лесные, то их для начала необходимо отварить. Если же они выращены в тепличных условиях, то этот шаг можно пропустить;
  • Нарежьте грибочки полосками, возьмите одну луковицу и пошинкуйте ее кубиками;
  • Поджарьте на сковороде с маслом сначала лук, затем добавьте грибы и еще немного прожарьте;
  • Поджаристая луково-грибной массой присыпьте сверху варенички с картошкой.

    • Вот и вся простая схема приготовления любимого блюда. Но как сделать ленивые вареники с картошкой еще вкуснее и оригинальнее? Есть несколько хитростей.

    Идеи по совершенствованию блюда

    • Эксперимент с внешним видом. Сделать «ленивцы» из кусочков теста проще и быстрее всего. Но можно раскатать пластину толщиной 5 мм и вырезать из него небольшие кружочки с помощью рюмки. Изделия с виду будут напоминать монетки;
    • Игра цветами. Можно покрасить заготовки, добавив в замес сок различных овощей, например, свеклы, моркови или томата. Такой ход особенно понравится детям. И главное – все натурально и полезно, без искусственных красителей;
    • Меняйте состав. Попробуйте добавить к картофелю сальце. Мужская половина оценит добавку в виде мелко нарезанного и поджаренного бекона. Можно добавить и колбаску. Эксперименты со вкусом можно проводить, добавляя прямо в тесто зелень или специи.

    Вносите изменения в стандартный рецепт, пробуйте, творите. И у вас обязательно получится лакомство, которое порадует родных и близких людей всех возрастов.

    Похожие записи

    Об авторе

    despravda