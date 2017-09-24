Ленивые вареники с картошкой. Просто и вкусно
2016-12-20 13:16
Ленивые вареники с картошкой. Просто и вкусно
Вареники– это еда, которую знает каждый. Их любят и взрослые, и дети. Благодаря большому разнообразию начинок, любой человек сможет подобрать для себя подходящий вариант, исходя из своих предпочтений.
Сыр, грибочки, различные ягоды, капустка – все это вызывает бурю вкусовых эмоций и манит попробовать. Но все же, самой популярной разновидностью являются вареники с картошкой. Их готовят практически повсеместно, передает Rus.Media.
Классический вариант предполагает отдельное приготовление теста и начинки, что отнимает достаточно много времени. Поэтому, чтобы ускорить процесс готовки и скорее насладиться потрясающим любимым блюдом, научимся, как приготовить ленивые вареники с картошкой. В данном варианте отсутствует традиционное тесто, но еда при этом не становится хуже и остается такой же вкусной.
Рассмотрим рецепт ленивых вареников с картошкой, который выполнен пошагово и с фото. Также изучим инструкцию приготовления этого блюда с грибами.
Ленивые вареники с картошкой
Для того чтобы создать наш кулинарный шедевр, нужно подготовить:
- Мука – 6 больших ложек;
- Картофелины – 5 шт;
- Одно яйцо;
- Соль и молотый перец – по вкусу;
- Сливки;
- Зелень для украшения.
Калорийность готового продукта– около 180 ккал на 100 г.
Начинаем приготовление. Пошаговый рецепт очень легкий и быстрый:
Чтобы картофель отваривался быстрее, добавьте в воду маленькую ложечку растопленного сливочного масла. Вкус пюре от этого только улучшится.
Как вы видите, готовить ленивые вареники с картошкой очень быстро и просто. Их не надо лепить, переживая, что они могут потом развалиться. И варки займет всего несколько минут, что позволит сразу же насладиться потрясающим блюдом. Поэтому лучше приготовить варенички самостоятельно в домашних условиях, чем покупать магазинные. Также данное блюдо подойдет тем, кто придерживается поста, но в тоже время ищет вкусненькие постные блюда.
Ленивые вареники с картошкой и грибочками
Грибы придадут блюду неповторимый пикантный вкус, который никого не оставит равнодушным.
- Чтобы приготовить ленивые вареники с картофелем и грибами, необходимо лишь мелко нашинковать грибочки и заставляют их с мукой вместе с картофелем;
- Лучше использовать натуральные лесные грибы, тогда вкус будет поистине божественным. Но можно обойтись и тепличными шампиньонами или вешенками.
Существует рецепт, где грибы просто накладываются сверху готового блюда.
Вот и вся простая схема приготовления любимого блюда. Но как сделать ленивые вареники с картошкой еще вкуснее и оригинальнее? Есть несколько хитростей.
Идеи по совершенствованию блюда
- Эксперимент с внешним видом. Сделать «ленивцы» из кусочков теста проще и быстрее всего. Но можно раскатать пластину толщиной 5 мм и вырезать из него небольшие кружочки с помощью рюмки. Изделия с виду будут напоминать монетки;
- Игра цветами. Можно покрасить заготовки, добавив в замес сок различных овощей, например, свеклы, моркови или томата. Такой ход особенно понравится детям. И главное – все натурально и полезно, без искусственных красителей;
- Меняйте состав. Попробуйте добавить к картофелю сальце. Мужская половина оценит добавку в виде мелко нарезанного и поджаренного бекона. Можно добавить и колбаску. Эксперименты со вкусом можно проводить, добавляя прямо в тесто зелень или специи.
Вносите изменения в стандартный рецепт, пробуйте, творите. И у вас обязательно получится лакомство, которое порадует родных и близких людей всех возрастов.