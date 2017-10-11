Лекарства от артрита нет, но это занятие поможет
Практика йоги улучшает физическое и психическое самочувствие при артрите — заболевании, от которого сейчас в мире нет действенного лечения. Без лечения артрит может повлиять не только на мобильность человека, но и на общее состояние здоровья, на психику. Исследователи Университета Джона Хопкинса установили, что у людей с артритом, которые практиковали йогу в течение 8 недель, было зафиксировано 20%
улучшения самочувствия.
Участники эксперимента отметили не только уменьшение болевых ощущений, но и улучшение настроения, увеличение энергичности и высший уровень выполнения повседневных задач.
Автор исследования, доктор Сьюзан Батлер, заявила, что йога как вид физической активности особенно подходит людям с артритом, потому что сочетает физическую нагрузку и расслабление. Кроме того, программы занятий можно корректировать в зависимости от уровня подготовки человека.
Продолжительность эксперимента составила 8 недель. Течение такой недели у участников было три занятия: два раза в студии и один раз-дома. После окончания исследования эффект от занятий был даже через 9 месяцев.