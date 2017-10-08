Легковушка с ребенком в салоне упал с моста в Киеве
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-08 19:11
Легковушка с ребенком в салоне упал с моста в Киеве
Жертв нет, но оба пострадавших находятся в больнице.
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Днем 8 октября по развязке на Выдубичах в украинской столице с моста упала “Хонда”, передает Rus.Media. В салоне автомобиля находились водитель и ребенок. По данным dtp.kiev.ua обошлось без жертв, но пострадавших пришлось госпитализировать.
По предварительным данным, легковушка ехала с превышением скорости. Еще одной возможной причиной аварии могла стать мокрая скользкая дорога.