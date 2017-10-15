Легендарный теннисист выставил на аукцион возможность кое-что сделать с ним

despravda | 15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-14 17:35

Легендарный теннисист выставил на аукцион возможность кое-что сделать с ним
Каждый желающий может потренироваться с Марреем за 50 тысяч фунтов.

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Известный британский теннисист Энди Маррей, который вернулся на корт после травмы, примет участие в благотворительном матче в Глазго. Кроме этого, у болельщиков есть возможность потренироваться с легендами тенниса – Роджером Федерером и Энди Марреем, передает Rus.Media.

Тренировка входит в эксклюзивный пакет за 50 тысяч фунтов. Потренироваться с теннисистами смогут только четыре человека.

В список вошли 14 человек и несколько организаций. Самый большой долг Беккера составляет 37 млн евро, которые требует вернуть немецко-швейцарский бизнесмен Ганс-Дитер Клевен.

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