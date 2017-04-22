Легендарный истребитель Первой мировой войны
Этот самолет был одним из лучших истребителей Первой мировой войны, на нем летали прославленные асы того времени – Мэннок, Болл, Бишоп, Гинемер и другие. Спрос на такой самолет был огромным, и его производили не только в родной Франции, но и в Италии, и в России. Истребитель Nieuport 17 стал дальнейшим развитием концепции «пивтораплана», сначала использованной в самолете Nieuport 11 «Bebe». Нижнее крыло было значительно уже по верхнее, что позволяло существенно улучшить обзор для пилота при сохранении аэродинамических характеристик самолета. Истребители Nieuport 17 оснащались более мощными по сравнению с их предшественниками, двигателями LeRhone (110 л.с.) или Clerget (130 л.с.). Как и позднее британский истребитель Sopwith Camel, Nieuport 17 имел очень компактно расположены двигатель, кабину пилота, бензобак и пулемет, положительно сказывалось на управляемости и управляемости самолета. Вооружение истребителя состояло из одного синхронизированного пулемета Vickers, расположенного на фюзеляже, или видеорядом пулемета Lewis, установленного на верхнем крыле. По общему признанию современников (причем не только пилотов Антанты, но и немцев), «Nieuport-17» был для своего времени чрезвычайно удачной машиной. Основным преимуществом истребителя Nieuport 17 было отсутствие недостатков в его конструкции. Некоторые исследователи считают, что его ахиллесовой пятой было неполноценное нижнее крыло, однако известны по меньшей мере два случая, когда даже после его разрушения пилоты сажали машину на одном верхнем крыле. За всю историю в разных странах было построено более 2000 самолетов Nieuport 17. Так, в России на двух заводах было собрано 350 истребителей: 300 – на московском заводе «Дукс» и 50 – на Русско-Балтийском заводе в Риге. В Германии захвачен истребитель был скопирован и выпускался фирмой Siemens-Schuckert под обозначением D.1. Самолеты этого типа применяли также англичане, бельгийцы и итальянцы. Истребитель находился на вооружении франко-американской эскадрильи № 124 «Лафайетт», а также трех эскадрилий американского экспедиционного корпуса (27, 94 и 95). Летные качества самолета пытались улучшить с помощью более мощного двигателя. Например, самолет с двигателем «Le Rhone 9Jb» мощностью 88 кВт получил обозначение «Nieuport-23С.1». Этот самолет внешне отличался тем, что пулемет был заломленной на несколько сантиметров справа в связи с использованием другого синхронизатора. Затем на самолет поставили двигатель «Clerget 9В» мощностью 96 кВт. В результате передняя часть фюзеляжа имела овальное сечение. Этот самолет получил название «Nieuport-17бис» и выпускался ограниченной серией. Летно-технические характеристики истребителя Nieuport N.17 Размах крыла: 8,22 м Длина: 6,01 м Высота: 2,60 м Масса: – пустого самолета 375 кг – нормальная взлетная 555 кг Тип двигателя 1 ПД Clerget 9B мощностью 130 л.с. Максимальная скорость: 174 км / ч Практическая дальность 250 км скороподъемность 357 м / мин Практический потолок: 5600 м Экипаж: 1 человек Вооружение: 1 х 7,7 мм пулемет «Vickers» или Lewis.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым