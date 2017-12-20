Легендарная певица София Ротару отметила юбилей в кругу семьи
В кедах и ярком платье.
В день рождения София Михайловна приняла участие в семейной фотосессии, передает Rus.Media.
7 августа София Ротару отпраздновала юбилей. Певица встретила свое 70-летие на Сардинии в кругу семьи. Близкие звезды прилетели в Италию вместе с ним на частном самолете.
В день рождения Ротару приняла участие в семейной фотосессии.
На снимках София Михайловна запечатлена в компании сына Руслана, невестки Светланы, внучки Сони и внука Анатолия.
София Михайловна демонстрирует неувядающую красоту в ярком платье. Свой образ певица дополнила белыми кедами и солнцезащитными очками.
“Дорогая моя, мама! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и защищает тебя. Ты научила меня любить жизнь и ценить ее во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой звездой. Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю”, – написал на своей странице в Instagram сын именинницы Руслан.