Легендарная певица София Ротару отметила юбилей в кругу семьи

magictr | 20.12.2017 | Социум | Комментариев нет

В кедах и ярком платье.

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

 

В день рождения София Михайловна приняла участие в семейной фотосессии, передает Rus.Media.

7 августа София Ротару отпраздновала юбилей. Певица встретила свое 70-летие на Сардинии в кругу семьи. Близкие звезды прилетели в Италию вместе с ним на частном самолете.

В день рождения Ротару приняла участие в семейной фотосессии.

На снимках София Михайловна запечатлена в компании сына Руслана, невестки Светланы, внучки Сони и внука Анатолия.

София Михайловна демонстрирует неувядающую красоту в ярком платье. Свой образ певица дополнила белыми кедами и солнцезащитными очками.

“Дорогая моя, мама! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и защищает тебя. Ты научила меня любить жизнь и ценить ее во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой звездой. Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю”, – написал на своей странице в Instagram сын именинницы Руслан.

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила ювілей у колі сім&#039ї

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