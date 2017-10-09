Легендарная певица Мадонна впервые показала детей(фото)
2017-10-08 21:31
Легендарная певица Мадонна впервые показала детей(фото)
Мадонна собрала на праздник всех своих наследников.
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Мадонна решила отметить свой очередной, 59-й день рождения вечеринкой в итальянском городке Лечче на полуострове Салентина, передает Rus.Media. На празднике певица собрала близких и родных.
Снимки с праздника певица выложила в своем Инстаграме. Так, на одном фото Мадонна изображена со всеми своими детьми.
Это первое их совместное фото в соцсетях.
На фото рядом с мамой — 20-летняя Лурдес, 17-летний Рокко, 11-летние Дэвид и Мерси, а также 4-летние близнецы Стелла и Эстер. Все девочки семьи одеты в одинаковой цветовой гамме — в платьях с растительным принято. Из такой же ткани сшит подол платья Лурдес.
В феврале 2017 года Мадонна удочерила двух темнокожих девочек-сирот. Настоящая мама Стеллы и Эстер умерла вскоре после рождения, а отец двойняшек не смог заботится о них. Певица почти месяц жила в Малави, ожидая положительного решения Верховного суда этой страны.
У Мадонны двое биологических детей: дочь Лурдес (отец — фитнес-тренер Карлос Леоне) и сын Рокко (отец — британский режиссер Гай Ричи). Кроме того, в 2006 году она усыновила Дэвида Банду, а в 2009 — оформила опеку над малавийской девочкой Мерси.
Сейчас Лурдес учится в Мичиганском университете на факультете сценического искусства. Рокко в прошлом году попал в громкий скандал: он жил в Лондоне с отцом и связался с плохой компанией. Полиция задержала Рокко с наркотиками, парень несколько дней провел в тюрьме, пока его не выпустили под залог. Мадонна срочно увезла сына обратно в США.
Приемная дочь Мерси серьезно увлекается спортом. Она уже завоевала несколько медалей на школьных соревнованиях.