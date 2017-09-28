Легализовав авто на еврономерах, мы узаконим контрабанду – эксперты
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2017-09-09 11:30
Легализовав авто на еврономерах, мы узаконим контрабанду – эксперты
В Украине сейчас более 1 млн. нерастаможенных авто на литовских и польских номерах. За последние два года зарегистрировали более 20 занопроектів для легализации этих машин.
Как решить вопрос долгосрочного пребывания нерастаможенных авто в Украине, передает Rus.Media?
Владислав Загородний, экономист
“Владельцы этих автомобилей не хотят идти на копромисс. Требование конкретная — отмена акцизного сбора. Нужно его просто отменить. В одной европейской стране автомобиль не является подакцизным товаром. Не нужно уменьшать пошлины и налоги, это — стандартная практика в европейских странах. Основная цена, заложенная при ввозе авто именно в акцизе. С ним и надо бороться.
К примеру, за рубежом можно купить Volkswagen Passat в хорошем состоянии за € 1,5 тыс. И ввести его в Украину, уплатив пошлину и НДС — еще € 500 сверху. А если добавить акциз, то владельцы таких авто вынуждены доплатить к этой сумме еще € 4,5 тыс. Сумма равна стоимости еще двух таких же машин. Это — абсурд!
С введением этого акциза стоит горсть олигархов, которые имеют автомобильный бизнес. Вот и все”
Олег Омельницкий, директор компании “Автоконсалтинг”
“Нужно прекратить дискуссии вокруг этой проблемы и действовать по закону. Если владельцы этих автомобилей нарушают закон, то их нужно останавливать и привлекать к ответственности. Это контрабандисты. О каком компромиссе может быть речь? Давайте тогда пойдем на уступки ворам, тем, кто нелегально перевозит технику, наркотика и оружие. Это несправедливо, когда одни платят полную стоимость растаможки, а другие перевозят незаконно и просят об уступках. С какой стати? Легализация таких авто не несет позитива для бюджета государства. От этого выигрывает исключительно узкая категория людей – владельцев таких авто. Мы сейчас наблюдаем бунт контрабандистов. Те, кто приобрели авто из-за границы, четко понимали, что такие авто в Украине не законны, и что необходимо пересекать границу каждые 5 дней. А чего тогда другие покупали авто, оплатив 100-процентный налог, пенсионный сбор и пошлина?
Есть закон. Он либо выполняется, либо нет. Если не выполняется, тогда давайте, чтобы его никто не выполнял. Я уже сбился со счета, сколько сейчас новых законопроектов, которые будто бы должны решить эту проблему. Комментировать их не вижу смысла. Вот примут один из них — будем анализировать. А пока — существует иной таможенный кодекс, который эти люди нарушают. Поэтому государство должно исходить с позиции законодательства”
Алексей Лупоносов, экономист
“У нас человек сейчас едет заграницу, покупает авто за $ 3-4 тысячи. Приехав в Украину, с него требуют заплатить еще $ 6-8 тысяч сверху, чтобы получить украинские номера. Это же асбурд. В то время, когда, к примеру, в Польше с таких требуют до € 500. Нам говорят: надо жить как в Европе. Но почему-то все, что есть у нас из Европы, – не на пользу людей. Нас заставляют платить высокие европейские цены за бензин, за газ. То почему тогда мы не можем платить такую же, как в Европе, пошлина за такие авто? НДС у нас 20%, а в Европе — 4.
Люди кричат: если снизить пошлины на иностранные авто — упадет отечественный автопром. А вы много видите наших авто на улицах города? Их нет, потому что они нам не нужны. Давно надо смириться с тем, что мы не умеем делать машины”
Олег Василевский, автоэксперт
“Протестующие не имеют четких требований. Они за то, чтобы добиться чего-то разумного и выгодного для них. А чего — сами не знают. У них вообще очень много спорных требований. Например, они требуют позволить, чтобы въезжали авто не только “Евро 5”, а и “Евро 3”. То есть, те, от которых в цивилизованных странах отказываются.
Вся проблема в том, что эти протестующие очень часто не просто владельцы авто на еврономерах. Это все — большой и выгодный бизнес. Они покупают дешево авто и здесь пытаются продать как можно дороже. Это надо понимать. И если посмотреть на это с точки зрения бизнеса, то становится понятно, что они стоят не за то, чтобы машины для украинцев были дешевле, а за то, чтобы больше зарабатывать. С какой точки зрения не посмотри — это противозаконно. Если государство пойдет этим людям на уступки, это тоже самое, что признать, что в нашем государстве можно делать что-то незаконно, а тогда просто пойти на Грушевского, поорать, пожечь шины. Потому что после этого государство скажет: “окей, на это нарушение мы закроем глаза”. Если есть закон — его надо соблюдать”
Владимир Караваев, правозащитник
“Ситуацию с авто на иностранной регистрации не решить за один день. Причина – законопроекты, которые принимали в Украине, начиная с 1990-х и которые противоречат друг другу. Стоит облегчить людям регистрацию этих авто, отменив госпошлина, акцизный сбор и НДС. Нельзя требовать от людей платить за растаможку сумму, равную стоимости авто. В Украине один из самых старых автопарков из всех европейских стран. Если мы движемся в Евросоюз, то дайте нам возможность покупать авто так же, как в Европе. Украинец, который покупает авто за рубежом, как только заезжает на территорию Украины, едет на заправку и покупает горючее. Уже с этого момента государство получает прибыль от этого авто. Ты купил авто, поставил его здесь на временную регистрацию, ездишь, заправляешь, с этого государство получает налог – все довольны. При таких условиях наши граждане смогут ездить на безопасных авто, а не на “совковых” развалюхах, в которых даже нет подушек безопасности.
То, что сейчас происходит в Украине – подобно ситуации в Польше в начале 1990-х. В этот период там было колоссальное количество автомобилей, изготовленных на территории СССР. Вазы, “Запорожцы”, “Волги”, “Москвичи” составили 30 % польского автопарка. Все эти “Волги” и “Жигули”, которые не имеют подушек безопасности, очень опасны. В случае ДТП выжить в них – нереально. Чтобы избавиться от этого совкового металлолома, в Польше создали специальную программу. В ее рамках граждане Польши могли отказаться от этих авто и купить авто, к примеру, в Германии. Они создали нулевую ставку на покупку и дотационную программу. Так помогли людям покупать авто, которые пригоняли из-за границы”