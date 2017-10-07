Led лампы современные разработки в помощь косметологам
2017-10-07 13:18
Led лампы современные разработки в помощь косметологам
Led лампа в условиях салона красоты используется не только для освещения.
Это также необходимый инструмент мастера по наращиванию гелевых ногтей. Благодаря спектру излучаемого ультрафиолетового света, устройство, работающее на светодиодах – незаменим для этапа поляризации ногтей с гель-лака. О преимуществах и недостатках этого технического «чуда» поговорим дальше.
Преимущества
Led лампа – компактное, долговечное, легкое источник света, которое за малый срок способно нагреть рабочую зону, благодаря чему материал, что используется для наращенных ногтей, достаточно быстро твердеет – собственно происходит процесс поляризации. Получили устройства свое название благодаря светодиодным компонентам – полупроводниковым конструкциям, которые в результате действия электрического тока способны излучать спектр видимых и УФ-лучей. Срок эксплуатации впечатляет – это более чем 50 тысяч часов, или около пяти лет непрерывной работы. За этот период они в десятки, если не в сотни раз, поглощают меньше энергии.
Поскольку физические размеры и вес диода достаточно малы, конструкция самого прибора для полимеризации отличается весьма скромными параметрами: ее легко переносить с места на место делать выездные процедуры наращивания, да и на рабочем столе она не будет использовать слишком много полезной площади. Led лампы, в отличие от своих стеклянных вольфрамовых или ртутных собратьев, не боятся механических повреждений. Радиационная безопасность светодиодов – на высоте. Если сравнить излучение, что получает кожа рук во время косметических процедур в течение года, его количество можно сравнить с тем, что получает организм в течение пятнадцатиминутной прогулки на свежем воздухе при солнечной погоде.
Вопрос, который обычно чаще всего беспокоит пользователей в процессе пользования Led лампами – сколько времени нужно для достаточного отверждения геля? Ответить на него однозначно невозможно: стоит учитывать особенности самой массы для создания наращенных ногтей, поскольку для достижения желаемого эффекта стоит учитывать ее состав. Полимер среагирует только при условии оптимальной длины волны, которая устанавливается регулятором мощности на самом приборе.
В распространенных моделях используется 2 типа диодов – обычной световой мощности (до 12 Вт) и над ’яркие (45 Вт и более). Выбирать устройство стоит после учета состава и особенностей самого субстрата, с которым вы работаете. Фактически это один из двух недостатков – капризность самого геля. Второй из них – относительно высокая стоимость. Однако кто ищет – тот найдет. Украинские интернет-магазины, как вот MAKEUP, отличаются не только впечатляющим ассортиментом на led лампы, но и довольно демократичными ценами.