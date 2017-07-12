Лечебные компрессы для глаз
Улучшить и обновить зрение в домашних условиях возможно с помощью компрессов, закапывания или упражнений.
Для закапывания можно приготовить такой настой трав. Залить 0,5 л воды смесь цветов бузины, лепестков василька, травы очанки и ленка жабрея (по 1 ст. л.). Поставить на огонь, как только вода закипит, снять и остудить. Процедить и закапывать в глаза по 3-5 капель 2-3 раза в день.
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Для горячих компрессов смешать семена фенхеля или укропа, лепестки василька и траву очанки в равных частях. Засыпать по 3 ст. л. смеси в полотняные мешочки. Опустить их на 3 мин в кипяток, немного остудить. Положить на закрытые глаза на 15-20 мин, накрыв полотенцем.
Хороший эффект дают упражнения для глаз, в частности такая. Наклонить голову ниже уровня сердца. Задержать дыхание, наклоняясь еще ниже. Задержаться в таком положении 10-12 сек. Кровь, насыщенная кислородом, поступает в сосуды глаз. После глубокого вдоха расслабляет мышцы шейных позвонков удаление воздуха (через сжатые зубы) с последующей задержкой дыхания.
Усталость глаз вызывается утомлением ресничной мышцы. Нужно положить на глаза смоченное в холодной воде полотенце. Затем нужно расслабиться, закрыть глаза на одну минутку, нажимать на точки в уголках глаз (по часовой стрелке).
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