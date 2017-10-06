Лас-вегаський стрелок готовился и к другим атакам
2017-10-06 13:38
Лас-вегаський стрелок готовился и к другим атакам
Источники говорят, что он собирался взорвать и несколько машин.
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Американец Стивен Педдок, который устроил массовый расстрел толпы во время концерта в Лас-Вегасе, мог планировать и другие нападения, пишет Associated Press со ссылкой на свои источники, передает Rus.Media.
Как выяснили следователи, в августе Педдок резервировал номер в отеле в Чикаго, окна которого выходили на сцену музыкального фестиваля Lollapalooza. В сентябре он также снял комнату в одном из отелей Лас-Вегаса. Ее окна выходили на сцену фестиваля ” Life Is Beautiful.
Подтверждений о том, что он планировал нападения в указанных случаях, нет.
Кроме того, источники издания сообщили, что стрелок собирался взорвать несколько машин. Сейчас следователи изучают эту версию.
Ранее в полиции рассказали, что после инцидента в атомобілі стрелка из Лас-Вегаса было выявлено около 1,6 тыс. патронов. Кроме этого в своей машине американец сохранял “удобрения, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки” и около 22 кг взрывчатого вещества “таннерит”.
В правоохранительных органах Педдока описывают как “неспокойную и опасную” человека, который в течение нескольких десятилетий собрал у себя целый арсенал оружия. Мотивы, которыми руководствовался американец, открывая огонь по посетителям фестиваля в Лас-Вегасе, выяснить пока не удалось.