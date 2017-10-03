Лас-Вегас: подробности найсмертельнішої стрельбы в истории США
2017-10-02 18:02
Лас-Вегас: подробности найсмертельнішої стрельбы в истории США
Полиция сообщила, что мужчина, который открыл стрельбу по зрителям музыкального фестиваля, был убит.
Власти американского Лас-Вегаса сообщила, что более 50 человек погибли в результате атаки, более 400 человек получили ранения.
Окружной шериф Джозеф Ломбардо сообщил, что подозреваемый был убит. Он назвал имя нападавшего – 64-летний Стивен Педдок. Полиция начала расследование, однако пока нет оснований подозревать, что он действовал не сам.
По словам шерифа, власть считает, что это была атака «одинокого волка».
Шериф округа Кларк Ламбарді сообщил, что полицейские столкнулись с подозреваемым на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest.
На сцене фестиваля была известная звезда кантри-музыки Джейсон Олдін, когда в толпу полетели пули. Через несколько часов он написал в Instagram, что произошедшие события были «крайне ужасными».
Зрители сообщили, что видели вспышки пламени на верхних этажах отеля-казино Mandalay Bay и описали звуки, которые прозвучали – как стрельбу из автомата.
36-летний Кодиак Яззі рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Джейсона Олдіна, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась вновь, пока новая серия отрывистых ударов не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия.
Тысячи людей бросились бежать. По словам Яззі, стрельба продолжалась более пяти минут.
Очевидцы говорят, что видели множество пострадавших и десятки машин скорой помощи возле места, где проходил фестиваль.
Некоторые зрители позже укрылись в подвале соседнего отеля-казино Tropicana.
Полицейские с автоматами вбежали в отель Mandalay Bay.
Международный аэропорт Маккарран временно прекратил рейсы через стрельбу, сообщается в твиттер-аккаунте аэропорта.
Президент Трамп в Twitter выразил глубочайшие соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Лас-Вегасе. Боже, благослови Вас.
Вице-президент Майк Пенс также выразил соболезнования и сказал, что он и его жена Карен молятся за тех, что пострадали.