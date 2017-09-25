Land Rover выпустит новую модельную линейку
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2017-09-25 18:27
Land Rover выпустит новую модельную линейку
Jaguar Land Rover (JLR) до 2020 года выпустит новую модельную линейку, которая получит название Road Rover.
Первая модель семейства Road Rover будет роскошным электрокаром. Впрочем, который он получит кузов пока неизвестно. Сообщается лишь то, что в него будут “внедорожные” возможности. Вероятно, в 2020 году появится новый кроссовер, который будет ориентирован прежде всего на рынки США и Китая. В Европе он появится, но позже, передает Rus.Media.
Новинка с точки зрения отделки салона, технологий и дизайна будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class. Под капотом будут работать два электромотора. Предполагается, что на одном заряде автомобиль сможет преодолеть почти 500 километров пути. До “сотни” машина разгоняется за 5,5 секунды.
Напомним, что ранее Jaguar показал самый красивый электрокар в мире. Вам понравится!
JLR пока сохраняет в тайне всю информацию о семейство Road Rover. Английским журналистам пока удалось лишь узнать, что первую публике модель покажут в конце 2019 года, а в продажу она поступит сразу после этого.
Ориентировочная стоимость составит 90 тысяч фунтов стерлингов.