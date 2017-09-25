Land Rover Discovery отбуксировал 110-тонный автопоезд
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2017-09-23 13:26
Land Rover Discovery отбуксировал 110-тонный автопоезд
Впечатляющее видео.
Новый Land Rover Discovery не создает впечатление мощного автомобиля, который способен, например, перевозить многотонные грузы, передает Rus.Media. Но это только на первый взгляд.
Discovery TD6 показал свои реальные возможности, відбуксувавши огромный автопоезд общим весом 110 тонн, побив прошлогодний рекорд Land Rover.
Австралийские автомобильные поезда является крупнейшим, самым длинным и самым тяжелым автотранспортом. Им запрещен проезд в жилых районах, они могут передвигаться только по отдаленным автомагистралях. В длину они достигают 53 м. Именно такой автопоезда с семью прицепами общим весом 110 тонн відбуксував новый Discovery. Это на 10 тонн больше прошлогоднего веса автопоезда, который тогда тянул Discovery Sport.
Discovery TD6 был оборудован двигателем мощностью 255 лошадиных сил с крутящим моментом 600 Нм, и при этом в автомобиль не вносилось никаких особых изменений по сравнению с серийной моделью. Но это не помешало Discovery TD6 протянуть автопоезд 16 км, развивая в процессе скорость до 44 км/час.