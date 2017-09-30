Лайма Вайкуле рассказала, как сохраняет идеальную фигуру

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 13:26

Лайма Вайкуле рассказала, как сохраняет идеальную фигуру
Практикую голодание.

Лайме Вайкуле 63 года: певица выглядит просто замечательно! Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху, передает Rus.Media. В интервью Лайма поделилась своими секретами.

Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые пристрастия сформировались еще в детстве. «Могу существовать вообще без пищи. Практикую голодовку», — заявила она. Певица уверяет, что во время голодания организм избавляется от всего ненужного и болезни отступают сами собой! Однажды Вайкуле удалось прожить 15 дней на одной только воде и тогда она испытала счастье.

Мясо артистка не ест с детства: по ее собственному признанию, мясо ей всегда казалось невкусным.

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