Лайма Вайкуле рассказала, как сохраняет идеальную фигуру
2017-09-30 13:26
Лайма Вайкуле рассказала, как сохраняет идеальную фигуру
Практикую голодание.
Лайме Вайкуле 63 года: певица выглядит просто замечательно! Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху, передает Rus.Media. В интервью Лайма поделилась своими секретами.
Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые пристрастия сформировались еще в детстве. «Могу существовать вообще без пищи. Практикую голодовку», — заявила она. Певица уверяет, что во время голодания организм избавляется от всего ненужного и болезни отступают сами собой! Однажды Вайкуле удалось прожить 15 дней на одной только воде и тогда она испытала счастье.
Мясо артистка не ест с детства: по ее собственному признанию, мясо ей всегда казалось невкусным.