Lady in red вернулась к городского совета с эмоциональным выступлением
Она уже давно не наведывалась в городской совет, и вот на 21-ую сессию Черниговского городского совета наконец-то пришла.
Женщина в красном попросила слова и выступила перед депутатами с эмоциональным монологом: поздравила медиков с профессиональным праздником, пожаловалась на работу журналистки из «Детинца», которая сравнила бабушку по селу без церкви, а также попросила Петра Гармаша и Владислава Повара, начальников областного и городского управления здравоохранения, соответственно, чтобы те уволились с должностей, ведь женщина уже давно не видит в Чернигове качественных медицинских услуг.
Сессию женщина задержала больше чем на 10 минут. Мэр в конце концов не выдержал и объявил перерыв до 14.00.
Напомним, в прошлый раз Валентина жаловалась депутатам, что ее кто-то преследует, а телефоны прослушивает.
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