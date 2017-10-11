Курс валют на 9 июня 2017

despravda | 11.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-06-09 10:30

Курс валют на 9 июня 2017
Курс валют на 9 июня: евро и доллар дешевеют.

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В пятницу, 9 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным, американская и европейская валюты упали в цене, передает Rus.Media.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, цена американского доллара 9 июня составит 26,14 гривны.

Заметим, что это на 6 копеек меньше, если сравнивать с курсом четверга, 8 июня.

Зато евро по сравнению с предыдущим днем потерял всего 3 копейки.

Следовательно, в пятницу он будет стоить 29,36 гривны.

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