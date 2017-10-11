Курс валют на 9 июня 2017
11.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-06-09 10:30
Курс валют на 9 июня 2017
Курс валют на 9 июня: евро и доллар дешевеют.
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В пятницу, 9 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным, американская и европейская валюты упали в цене, передает Rus.Media.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, цена американского доллара 9 июня составит 26,14 гривны.
Заметим, что это на 6 копеек меньше, если сравнивать с курсом четверга, 8 июня.
Зато евро по сравнению с предыдущим днем потерял всего 3 копейки.
Следовательно, в пятницу он будет стоить 29,36 гривны.