Курс валют на 16 августа 2017
02.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-08-16 11:59
Курс валют на 16 августа 2017
Межбанк открылся долларом по 25,57-25,59 грн., евро – по 29,99-30,01 грн.
Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 16 августа, долларом открылись на 25,57-25,59 грн. В сравнении с курсом предыдущего закрытия межбанка рабочего дня курс доллара не изменился, передает Rus.Media.
Евровалюта выросла в покупке и продаже на 6 коп. и составляет 29,99-30,01 грн.
Курс российского рубля вырос на 3 коп. и составляет 0,428-0,429 грн.