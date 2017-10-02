Курс валют на 16 августа 2017

despravda | 02.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-08-16 11:59

Курс валют на 16 августа 2017
Межбанк открылся долларом по 25,57-25,59 грн., евро – по 29,99-30,01 грн.

Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 16 августа, долларом открылись на 25,57-25,59 грн. В сравнении с курсом предыдущего закрытия межбанка рабочего дня курс доллара не изменился, передает Rus.Media.

Евровалюта выросла в покупке и продаже на 6 коп. и составляет 29,99-30,01 грн.

Курс российского рубля вырос на 3 коп. и составляет 0,428-0,429 грн.

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