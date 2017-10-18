Курс Путина – неизменный. Как не потерять Украину британцы советуют

despravda | 18.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-18 19:03

Курс Путина – неизменный. Как не потерять Украину британцы советуют
“Украина проявила такую внутреннюю силу, которую мало кто мог спрогнозировать в 2014 году”, – говорится в новом отчете лондонского Королевского института международных отношений Chatham House “Битва за Украину”.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Международное сообщество инвестировало миллиарды долларов в Украину. Это ставит под вопрос первенство России в определении геополитического места Украины

Chatham House

Британский аналитический центр отмечает укрепление обороноспособности Украины, а также ускорение проевропейских реформ. “На протяжении последних четырех лет было проведено значительно глубже реформирования, чем за последние 22 года независимости”, – отмечается в отчете.

Украина в “будущем видит себя принципиально европейским государством, а не сателлитом России или подчиненной к ней территории”.

На этом пути, Украина имеет мощную поддержку международного сообщества, отмечают исследователи: “международное сообщество инвестировало миллиарды долларов в Украину. Это ставит под вопрос первенство России в определении геополитического места Украины”.

Поддержка Запада наиболее заметна в дипломатической сфере, политике санкций, оборонном сотрудничестве.

Евросоюз довольно робко нажимает на рычаги влияния, что может привести к потере доверия реформаторов

Однако, британские исследователи раскритиковали ЕС за недостаточную решительность в поддержке украинских реформаторов. Хотя «Евросоюз существенно увеличил объем помощи Украине и Брюссель присоединяется практически к каждому аспекту реформирования”, эта помощь проходит в основном через проекты технической помощи, неэффективность которых доказана как в Украине, так и в других развивающихся странах”, – говорится в отчете.

“Евросоюз довольно робко нажимает на рычаги влияния, что может привести к потере доверия реформаторов”, – предупреждают британские исследователи.

Динамизм гражданского общество в целом держится на небольшой группе активистов и профессиональных неправительственных организаций

Chatham House

Эксперты отметили более активную и сплоченную позицию гражданского общества после Революции Достоинства, по сравнению с времен Майдана 2004-2005 годов. “Важной составляющей демократизации стала интеграция новых наработок неправительственных сетей в государственные институты”, – отмечают исследователи, отметив, в частности, реформу закупок ProZorro, разрушение газовых схем, введение электронных декларации, что положительно отразилось на снижении коррупции.

Все же, по мнению Chatham House, “динамизм гражданского общество в целом держится на небольшой группе активистов и профессиональных неправительственных организаций”, в чем есть риски популизма и радикализации.

Общественным организациям нужно активно поддерживать коммуникации с общинами, советуют эксперты.

Благодаря реформам, Украина имеет исторический шанс выйти из “серой зоны” между Востоком и Западом, где она находилась «двадцать с лишним лет независимости”, позволяя “бизнес-магнатам с привилегированным доступом к политической системе и представителям власти” наживатись на ресурсах.

Исследователи видят две основные проблемы для преодоления коррупции в Украине:

  • Общее «фаталистическое» отношение к коррупции в Украине.
  • Сопротивление установлению верховенства права со стороны небольшой группы лиц, которая контролирует значительную часть власти и имущества в Украине.

    • Исследователи призывают международное сообщество к единству в украинском вопросе и готовности к длительной борьбе.

    “Запад не может позволить себе еще одного поражения”, – говорится в отчете.

    Нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы об изменении курса Владимира Путина относительно Украины, так и Запад также должен быть непоколебимым

    Chatham House

    “Не следует недооценивать настойчивости и способности приспосабливаться России”, – предупреждают аналитики. Даже если бы планы России по ОРДЛО провалились, она “не оставляет попыток разделить и ослабить своего соседа”

    “Нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы об изменении курса Владимира Путина относительно Украины, так и Запад также должен быть непоколебимым”, – наголошуєть авторы отчета.

    Похожие записи

    Об авторе

    despravda