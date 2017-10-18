Курс Путина – неизменный. Как не потерять Украину британцы советуют
2017-10-18 19:03
Курс Путина – неизменный. Как не потерять Украину британцы советуют
“Украина проявила такую внутреннюю силу, которую мало кто мог спрогнозировать в 2014 году”, – говорится в новом отчете лондонского Королевского института международных отношений Chatham House “Битва за Украину”.
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Международное сообщество инвестировало миллиарды долларов в Украину. Это ставит под вопрос первенство России в определении геополитического места Украины
Chatham House
Британский аналитический центр отмечает укрепление обороноспособности Украины, а также ускорение проевропейских реформ. “На протяжении последних четырех лет было проведено значительно глубже реформирования, чем за последние 22 года независимости”, – отмечается в отчете.
Украина в “будущем видит себя принципиально европейским государством, а не сателлитом России или подчиненной к ней территории”.
На этом пути, Украина имеет мощную поддержку международного сообщества, отмечают исследователи: “международное сообщество инвестировало миллиарды долларов в Украину. Это ставит под вопрос первенство России в определении геополитического места Украины”.
Поддержка Запада наиболее заметна в дипломатической сфере, политике санкций, оборонном сотрудничестве.
Евросоюз довольно робко нажимает на рычаги влияния, что может привести к потере доверия реформаторов
Однако, британские исследователи раскритиковали ЕС за недостаточную решительность в поддержке украинских реформаторов. Хотя «Евросоюз существенно увеличил объем помощи Украине и Брюссель присоединяется практически к каждому аспекту реформирования”, эта помощь проходит в основном через проекты технической помощи, неэффективность которых доказана как в Украине, так и в других развивающихся странах”, – говорится в отчете.
“Евросоюз довольно робко нажимает на рычаги влияния, что может привести к потере доверия реформаторов”, – предупреждают британские исследователи.
Динамизм гражданского общество в целом держится на небольшой группе активистов и профессиональных неправительственных организаций
Chatham House
Эксперты отметили более активную и сплоченную позицию гражданского общества после Революции Достоинства, по сравнению с времен Майдана 2004-2005 годов. “Важной составляющей демократизации стала интеграция новых наработок неправительственных сетей в государственные институты”, – отмечают исследователи, отметив, в частности, реформу закупок ProZorro, разрушение газовых схем, введение электронных декларации, что положительно отразилось на снижении коррупции.
Все же, по мнению Chatham House, “динамизм гражданского общество в целом держится на небольшой группе активистов и профессиональных неправительственных организаций”, в чем есть риски популизма и радикализации.
Общественным организациям нужно активно поддерживать коммуникации с общинами, советуют эксперты.
Благодаря реформам, Украина имеет исторический шанс выйти из “серой зоны” между Востоком и Западом, где она находилась «двадцать с лишним лет независимости”, позволяя “бизнес-магнатам с привилегированным доступом к политической системе и представителям власти” наживатись на ресурсах.
Исследователи видят две основные проблемы для преодоления коррупции в Украине:
Исследователи призывают международное сообщество к единству в украинском вопросе и готовности к длительной борьбе.
“Запад не может позволить себе еще одного поражения”, – говорится в отчете.
Нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы об изменении курса Владимира Путина относительно Украины, так и Запад также должен быть непоколебимым
Chatham House
“Не следует недооценивать настойчивости и способности приспосабливаться России”, – предупреждают аналитики. Даже если бы планы России по ОРДЛО провалились, она “не оставляет попыток разделить и ослабить своего соседа”
“Нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы об изменении курса Владимира Путина относительно Украины, так и Запад также должен быть непоколебимым”, – наголошуєть авторы отчета.