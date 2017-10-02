Курс біткоіна подскочил выше пяти тысяч долларов
2017-09-02 15:47
Курс біткоіна подскочил выше пяти тысяч долларов
Курс самой популярной в мире криптовалюты біткоін установил новый исторический рекорд,
Курс самой популярной в мире криптовалюты біткоін установил новый исторический рекорд, превысив пять тысяч долларов, передает Rus.Media.
В ночь на 2 сентября за одну единицу предлагали 5013 долларов, сообщает CoinDesk.
К 12:10 мск біткоін стоил 4737,8 доллара. Уровень в четыре тысячи долларов эта цифровая валюта превысила 13 августа 2017 года.
1 сентября председатель комитета по финансовому рынку, глава банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума до конца осенней сессии (до 31 декабря 2017 года) сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России.