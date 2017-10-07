Курортная зона Украины в опасности: Пустыня вместо моря
2017-10-06 19:03
Курортная зона Украины в опасности: Пустыня вместо моря
Важнейшая курортная зона нашей страны — Азовское море — находится в опасности.
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Как выяснили журналисты, кое-где море отступило от берега на несколько десятков метров, а местами-на несколько сотен, передает Rus.Media.
В частности, в Бердянском заливе Запорожской области море отступило от берега на несколько десятков метров, оставив после себя лишь илистое дно. А буквально неделей раньше в другой части азовского побережья море — мариупольской, «убежало» на рекордных 200 метров.
Людям осталось только любоваться красотами пустыни.
Спасатели аварийно-водолазной службы объясняют, мол, во всем виноват северо-восточный и восточный ветер. Вот он изменится, и соленая вода вернется к своему родному берегу. Поддерживают эту версию и некоторые украинцы.
«Ветер на юг или юго-запад вернет, и все вернется, — уверены многие из «экспертов» в соцсетях. — Не паникуйте».
Другие же опасаются, что ничего просто так не бывает и, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Третьи шутят, мол, так и до цунами недалеко, настолько непредсказуемая природа.
В свою очередь ученые считают, что причина оттока совсем в другом.
По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета Романа Новицкого, ветер-ветра, но виноват человеческий фактор.
«Азовское море получает мало воды от своих притоков, потому что все мелеют, — пояснил эколог Роман Новицкий. — Обычно осенью всегда падает уровень воды, но это вообще какой-то маловодный год. Уровень грунтовых вод очень низкий, обмелели водохранилища. Это из-за всяких прудов и плотин, которые все строятся и строятся».
Местные жители считают, что время так называемого отлива можно использовать для уборки — почистить дно от ила, водорослей, мусора, опасных деревяшек и железяк.