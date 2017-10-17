Курение во время беременности
2015-02-19 13:16
Курение во время беременности
Для практически любой женщины беременность – это яркое и радостное событие ее жизни, однако, для некоторых будущих мамочек наступления этого события является целым испытанием на силу воли и желание сделать все для будущего малыша.
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Я говорю о тех женщин, которые курили до беременности и у которых встал вопрос об отказе от пагубной привычки. Естественно, самым правильным было бы не начинать курить совсем, тогда и бросать не нужно будет, но не все мы идеальны. И если вы курите много лет и вам сложно завязать с курением, как быть при беременности, почему стоит отказаться от вредной привычки, хотя бы сейчас? Поговорим об этом подробно и обоснованно.
С чего начать?
По данным статистики все большее число женщин сегодня курит постоянно, многие делают это от случая к случаю, и пристрастие к табаку молодеет – сегодня сигаретками балуются совсем юные девочки в возрасте 14-15 лет, а то и моложе. Но курить или не курить – это выбор каждого, однако, если наступает беременность – это особый случай, так как теперь женщина несет ответственность не только за свои жизнь и здоровье, но и за будущего малыша и то, каким он родится. Сегодня на беременных влияет и так масса негативных факторов, чтобы добавлять к ним еще и пристрастие к табаку. Поэтому, врачи всего мира в полный голос говорят твердое «нет» никотиновой зависимости при беременности. И большинство женщин прислушиваются к мнению врачей, пытаются преодолеть в себе пагубную привычку хотя бы на время беременности и кормления грудью, но не все.
Последние ищут себе оправдания в мифическом «опухании ушей» или повышенной нервозности, кроме того, они ссылаются на опыт каких-то подруг, которые спокойно курили всю беременность и родили вполне нормальных, «здоровых» детей. Но вот только это самые распространенные ошибки и опыт более чем 350 различного рода исследований это подтверждает, все врачи и ученые сходятся во мнении, что курение крайне неблагоприятно сказывается на развитии беременности и здоровье плода. Чтобы не быть голословными, будем с вами подробно разбирать влияние курения на течение беременности. Надеюсь, это поможет кому-то принять правильное решение в своей жизни!
Только в общих чертах, основными негативными моментами курения во время беременности могут быть – рождение недоношенных детей или повышения риска смертности сразу после родов. Также основными являются низкий вес новорожденных до рождения, разного рода уродства и патологии, повышенный риск прерывания беременности на всех сроках, риск приобретения детьми врожденных заболеваний и аномалий обмена веществ. Могут быть отсроченные проявления табачного отравления в утробе в виде психических заболеваний или интеллектуальных нарушений, а для матери – риск преклампсиї и эклампсии во время беременности (сильные отеки, резкое повышение давления и белок в моче).
Почему опасно курить беременным?
Все неблагоприятные изменения организма, курящих во время беременности женщин можно разделить на три группы:
– патологии со стороны материнского организма,
– патологии со стороны внутриутробного развития плода,
– патологии такого периода и старших детей.
Стоит помнить, что в течение девяти месяцев организм матери и плода является одной, единой целой системой, и когда женщина делает очередные затяжки, ребенка буквально окутывает дымом, как завесой, из-за чего у него возникает резкий спазм сосудов и гипоксия тканей. При этом на фоне курения возникают проблемы главного органа беременности – плаценты, которая существенно отличается от некурящих женщин. Плацента становится более тонкой и округлой, хуже справляется со своими основными функциями. При этом в нее могут возникать большие инфаркты или отслойка плаценты, что приводит к формированию прерывания беременности, смертности плода или резкого замедления его развития.
Если женщина курила до зачатия, в период беременности и после того, как ребенок появился на свет, тогда по данным ученых происходит резкое повышение количества выкидышей, а также повышения родовой деятельности в срок, когда ребенок совершенно не готова к рождению. В связи с этим резко повышается количество недоношенных детей и тех, у кого очень малая масса тела для комфортного существования после родов. При курении происходит множество нарушений, влияющих на становление грудного вскармливания, снижаются адаптационные способности малышей и учащаются случаи серьезных болезней новорожденных. Особенно велик риск рождения детей с видимыми или внутренними рожденными дефектами, которые обречены на страдания с самого рождения. Кроме того, дети курящих матерей, что бы они там не говорили, будут заметно отставать от других детей в физических и психических показателях развития. Кроме того, доказанными являются и факты неблагоприятного воздействия никотина при беременности на кровообращение будущей матери и, особенно на мелкие сосуды, а также снижение усвоения плодом кислорода из крови. особенно губительными становятся никотин и окись углерода (угарный газ) для перенося кислорода гемоглобином плода к тканям. Никотин также вызывает спазмы матки и ухудшению кровоснабжения плаценты – малыш находится в состоянии легкого удушья почти постоянно.
Еще несколько аргументов против табака.
Если все выше сказанное общеизвестно, но некоторые факты никотиновой зависимости мало известны, так, например, канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, оказывают резко угнетающий эффект на формирование и дальнейшую функцию половой системы малышей. Если это девочка, у нее будет снижено количество яйцеклеток в яичниках, а если это мальчик – у него формируются последующие проблемы с потенцией. Другими словами, они могут стать бесплодными. Курение беременной волей неволей делает плода пассивным курильщиком и зависимым от никотина сначала, и у таких детей закладываются порочные связи и склонность к раннему формированию дурных привычек к курению уже в раннем возрасте – еще подростками они могут приобщиться к сигаретам и алкоголю (срабатывает внутриутробная память). При рождении такие дети могут страдать от никотинового голода и могут вести себя очень капризно, плохо спят, и при рождении могут вовремя не сделать первый вдох, что приведет к реанимации.
Не менее вредно курение и для самой будущей матери, ей эта беременность дается очень нелегко, она будет протекать с осложнениями в виде ранних токсикозов беременности или формирование позднего гестоза. На фоне курения могут проявиться проблемы варикозного расширения вен, нарушения в пищеварении с запорами или болями в животе, головокружение и перепады давления. Курение также приводит к выраженному дефициту аскорбиновой кислоты (витамина С), что приводит к формированию таких патологий организма беременной как проблемы с усвоением белка, депрессивные расстройства и снижение иммунитета.
Если вы курили перед беременностью.
Очень часто процесс курения перед беременностью и сама никотиновая зависимость является одной из причин имеющегося бесплодия. Учеными было выяснено, что яйцеклетки женщин, которые курят, имеют меньшую жизнеспособность. Это происходит по вине полициклических углеводородов ароматического ряда, которые поступают, в том числе, и в области яичников с вдыхаемым дымом. В среднем, способность зачать ребенка у курящей женщины снижена вдвое, и зависимость четко выстроена в зависимости от частоты курения и количества сигарет. У женщин с привычкой к курению гораздо чаще отмечаются проблемы с менструальным циклом, у них часто возникают проблемы с овуляцией, ее отсутствие и наступление раннего климакса. Не менее вредно и пассивное курение перед наступлением беременности, особенно если от этой привычки страдает отец будущего малыша. Тогда шансы на успешное зачатие будут снижены еще сильнее, так как у мужчин курильщиков снижена эректильная функция, снижено количество и изменено качество сперматозоидов.
Курение в период планирования беременности.
Если пара планирует беременность, значит, они серьезно подходят к родительству и естественно, должен встать вопрос об отказе от курения. Важно создать для будущего малыша наиболее здоровые и полноценные условия зачатия и развития. Основа планирования – это приведение в порядок своего физического и эмоционального здоровья, пополнение всех запасов организма и время избавления от вредных привычек. Поэтому, курение с планированием беременности должны быть несовместимы совсем отказаться от сигарет нужно обоим партнерам. Если же нет – способность к зачатию снижается вдвое, даже при процедуры ЭКО, так как отмирают яйцеклетки ухудшаются функции сперматозоидов. И будущему папе тоже нужен отказ от курения, поскольку никотин пагубно влияет не только на женщину, но и на мужа, а 50% генетической информации малыша – это папины гены. Поэтому, бросать курить надо еще ДО этапа планирования, или хотя бы с его началом.