Кумира миллионов срочно прооперировали
2017-09-30 16:58
Кумира миллионов срочно прооперировали
81-летняя легенда французского кинематографа Ален Делон попал в больницу 19 сентября, и в прессе сразу поползли слухи, что он не может оправиться после смерти своей гражданской жены Мирей Дарк. Она умерла в конце августа в возрасте 79 лет.
На самом же деле причиной госпитализации актера стала плановая операция в области бедренной артерии.
Об этом издание Le Parisien сообщила его 27-летняя дочь Анушка, передает Знай. По словам девушки, отец действительно тяжело переживает потерю своей музы, но к болезни это не имеет никакого отношения. Последние несколько лет Делон страдал из-за проблемы с циркуляцией крови в ноге, поэтому врачи вынесли вердикт: требуется шунтирование.
“Мы должны перестать “прятать” людей без причины, это просто возмутительно”, – заявила Анушка. Ален Делон – секс-символ 1960-1980-х годов. Наибольшую славу актеру принесли фильмы “На ярком солнце” , “Рокко и его братья”, “Леопард”. Он номинирован на “Золотой глобус” как “самый многообещающий новичок среди мужчин”. Делон является лауреатом премии “Сезар” за лучшую мужскую роль в картине “Наша история” и офицером ордена Почетного легиона.