Куда катится этот мир?! Собаки спасают людей
2017-01-16 22:13
Куда катится этот мир?! Собаки спасают людей
Бездомная собака всю ночь согревала младенца, которого «мать» выбросила на мороз.
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Очередная история о том, как бездомное животное спасает человеческую ребенка, которого выбросила родная мать. В этот раз это произошло в Аргентине, в городе Виррей дель Пино, передает Укрмедиа.
33-летняя женщина выбросила своего месячного малыша на улицу! Ночью температура воздуха опустилась ниже отметки нуля, поэтому ребенок мог замерзнуть и умереть. На счастье, в том дворе, где женщина бросила малыша, жила бездомная собака. Местные жители называли ее Пути.
Пути недавно родила щенков и полностью посвятила себя детенышам. Но вдруг она услышала плач человеческого ребенка. Животное, в отличие от равнодушных людей, не умеет делать вид, что ничего не происходит. Огромное собачье сердце и инстинкты заставили ее немедленно схватить младенца и положить возле себя. Именно это и спасло ребенку жизнь! Пути всю ночь грела маленького человечка своим телом, не забывая и о собственных щенков.
Утром детский плач услышали местные жители. Малыша сразу же отвезли в ближайшую больницу. Теперь он находится под наблюдением врачей и ему больше ничего не угрожает. Нерадивую «мать» задержала полиция. Она ответит по заслугам сполна, в этом можно не сомневаться!
Куда катится этот мир?! Собаки спасают людей, а люди их убивают и издеваются над ними…