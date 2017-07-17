Квартирник «почистил» дом черниговки
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 16 июля обратилась жительница чернигова, которая рассказала, что неизвестный обокрал ее квартиру.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Вор повредил замок входной двери и проник в дом. Оттуда он похитил 1 400 гривен, 50 долларов, изделия из металла желтого цвета, а также планшет.
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