“Квартал 95” снял пародию на Тину Кароль и “порвал” сеть

despravda | 10.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 21:59

“Квартал 95” снял пародию на Тину Кароль и “порвал” сеть
Смешно и мило.

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Студия «Квартал 95» представила свою версию малобюджетного клипа на песню Тины Кароль “Ноченька”, передает Rus.Media.

Видео пародии юмористы опубликовали в YouTube на канале «Студия Квартал 95 Online»,

Стоит отметить, что пародия стремительно набирает просмотры в интернет пользователей.

«Кварталовцы» привлекли к номеру и Тину Кароль, в котором записывали видео-Селфі певицы в анимированных масках, меняя ее образы на экране под хит «Ноченька».

С помощью известной программы на iPhone певица появляется в клипе в разных селфі-образах, это выглядит очень смешно и мило.

В сети активно комментируют «кварталівскій» номер с Кароль, отмечая ее самоиронию и юмор.

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