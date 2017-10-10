“Квартал 95” снял пародию на Тину Кароль и “порвал” сеть
2017-10-09 21:59
“Квартал 95” снял пародию на Тину Кароль и “порвал” сеть
Смешно и мило.
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Студия «Квартал 95» представила свою версию малобюджетного клипа на песню Тины Кароль “Ноченька”, передает Rus.Media.
Видео пародии юмористы опубликовали в YouTube на канале «Студия Квартал 95 Online»,
Стоит отметить, что пародия стремительно набирает просмотры в интернет пользователей.
«Кварталовцы» привлекли к номеру и Тину Кароль, в котором записывали видео-Селфі певицы в анимированных масках, меняя ее образы на экране под хит «Ноченька».
С помощью известной программы на iPhone певица появляется в клипе в разных селфі-образах, это выглядит очень смешно и мило.
В сети активно комментируют «кварталівскій» номер с Кароль, отмечая ее самоиронию и юмор.