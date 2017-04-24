«Курортный налог»: оккупанты хотят ввести в Крыму денежное взыскание
Правительство Российской Федерации рассматривает возможность взимания так называемого курортного сбора для всех, кто посещает Крым, Краснодарский и Ставропольский край, а также Алтай. Предполагается, что «курортный сбор» должны платить все, кто будет приезжать в Крым, причем безразлично, с какой целью. Поэтому деньги будут взимать с спортсменов и работников, находящихся в командировке. «Курортный сбор» взимать с приезжих, которые разместились не только в официальных санаториях, гостиницах, на базах отдыха, но и во всех других зданиях и помещениях, которые «фактически предоставляют такие услуги». По взимания сбора и его перечисление в местный бюджет ответственными будут владельцы этих зданий и помещений. Предлагается установить размер «курортного сбора» до 100 рублей в сутки. В туристическое межсезонье местные власти могут его снижать. Учитывая, что средний срок лечения по путевке составляет 21 день, то приезжим в Крым придется отдать государству не менее 2 тысяч рублей. Вероятно, от этого сбора будут освобождены местные жители, лица, имеющие недвижимость в Крыму, а также льготники – Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II группы, чернобыльцы, а также некоторые другие группы населения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Кирилл Лапшин