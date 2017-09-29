Кулича «сватают» в министры

magictr | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич отрицает слухи о якобы назначении его министром агропромышленного комплекса и продовольствия Украины. Об этом AgroPortal.ua сообщил источник в Верховной Раде Украины, а также несколько участников рынка.

В частности, речь идет о том, что кандидатуру черниговского губернатора лоббирует Блок Петра Порошенко.

В телефонном разговоре с корреспондентом AgroPortal.ua Валерий Кулич не подтвердил эту информацию, отметив, что ему никто ничего не предлагал.

«Такое предложение мне не поступало, а говорить могут многое», — констатировал он.

Как известно, уже более двух месяцев в неоплачиваемом отпуске находится бывший министр сельского хозяйства Тарас Кутовой, который подал в отставку еще в июле, а обязанности министра исполняет первый заместитель министра Максим Мартынюк.

Председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич в июле этого года занял последнее место в рейтинге губернаторов, который регулярно составляет издание «Деловая столица», набрав «минус 60 баллов». Его область, по данным издания, «показала целый ряд плохих результатов». В частности, она «вошла в двойку худших по объему выполненных строительных работ на душу населения и по динамике рождаемости, в тройку худших по динамике промышленности и розничной торговли, а также среднемесячной зарплатой и по доле работников, получающих зарплату не выше минимальной».

Промышленное производство в Черниговской области, по информации рейтинга, «упало за полугодие на 3,5%, а по итогам семи месяцев — на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает худший результат среди всех мирных регионов», сообщает «Деловая столица».

Источник: «112 Украина»

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