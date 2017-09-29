Кулича «сватают» в министры
Председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич отрицает слухи о якобы назначении его министром агропромышленного комплекса и продовольствия Украины. Об этом AgroPortal.ua сообщил источник в Верховной Раде Украины, а также несколько участников рынка.
В частности, речь идет о том, что кандидатуру черниговского губернатора лоббирует Блок Петра Порошенко.
В телефонном разговоре с корреспондентом AgroPortal.ua Валерий Кулич не подтвердил эту информацию, отметив, что ему никто ничего не предлагал.
«Такое предложение мне не поступало, а говорить могут многое», — констатировал он.
Как известно, уже более двух месяцев в неоплачиваемом отпуске находится бывший министр сельского хозяйства Тарас Кутовой, который подал в отставку еще в июле, а обязанности министра исполняет первый заместитель министра Максим Мартынюк.
Председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич в июле этого года занял последнее место в рейтинге губернаторов, который регулярно составляет издание «Деловая столица», набрав «минус 60 баллов». Его область, по данным издания, «показала целый ряд плохих результатов». В частности, она «вошла в двойку худших по объему выполненных строительных работ на душу населения и по динамике рождаемости, в тройку худших по динамике промышленности и розничной торговли, а также среднемесячной зарплатой и по доле работников, получающих зарплату не выше минимальной».
Промышленное производство в Черниговской области, по информации рейтинга, «упало за полугодие на 3,5%, а по итогам семи месяцев — на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает худший результат среди всех мирных регионов», сообщает «Деловая столица».
Источник: «112 Украина»