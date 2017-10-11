Куда может перейти Ярмоленко!

despravda | 11.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-08-27 14:47

Куда может перейти Ярмоленко!
контракт Андрея Ярмоленко с “Динамо” рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 18 млн евро.

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Боруссия Д возобновила интерес к форварду “Динамо” Андрея Ярмоленко, передает Rus.Media. Немецкий клуб предлагает киевлянам 22 млн евро за 27-летнего футболиста, информирует турецкий журналист Хакан Гюндогар.

Ранее Боруссия Д уже пыталась приобрести Андрея Ярмоленко. В лидере Динамо сейчас видят замену Усману Дембеле, который перешел в Барселону.

По информации transfermarkt, контракт Андрея Ярмоленко с “Динамо” рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 18 млн евро.

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