Куда может перейти Ярмоленко!
11.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-08-27 14:47
Куда может перейти Ярмоленко!
контракт Андрея Ярмоленко с “Динамо” рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 18 млн евро.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Боруссия Д возобновила интерес к форварду “Динамо” Андрея Ярмоленко, передает Rus.Media. Немецкий клуб предлагает киевлянам 22 млн евро за 27-летнего футболиста, информирует турецкий журналист Хакан Гюндогар.
Ранее Боруссия Д уже пыталась приобрести Андрея Ярмоленко. В лидере Динамо сейчас видят замену Усману Дембеле, который перешел в Барселону.
По информации transfermarkt, контракт Андрея Ярмоленко с “Динамо” рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 18 млн евро.