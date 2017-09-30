Кто заработает на техосмотра автомобилей
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2015-11-05 18:26
Кто заработает на техосмотра автомобилей
Министерство инфраструктуры хочет вернуть обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, отменен еще в 2011 г.
Соответствующая норма содержится в законопроекте “О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта согласно актам Европейского Союза”, разработанном министерством. Согласно документу осмотр автомобилей будет проводить не ГИБДД, как раньше, а частные автосервисы. Вместо талонов техосмотра водителям будут выдавать специальные сертификаты.
Легковые автомобили, впервые зарегистрированные в Украине, обяжут пройти ТО через четыре года после регистрации, а затем регулярно каждые два года. Для старых авто правила другие: транспортные средства, которые получили госрегистрацию в нечетный год, будут проходить осмотр начиная с 2021 г., а в четный – с 2022 г. Не останутся без сертификатов грузовики и автобусы. Фурам, которые участвуют в международных перевозках, придется получить новый документ уже в этом году, междугородней и школьным автобусам – не позднее первого ноября 2017 г., а потом ежегодно его обновлять.
Предполагается, что проверять исправность транспортных средств будут коммерческие СТО, которые имеют в своем штате эксперта и оснащены необходимым оборудованием. Разрешение на работу им будет выдавать Мининфраструктуры, но сначала чиновники проверят техстанции на соответствие всем требованиям. Именно свидетельство оператора техосмотра будут выдавать бесплатно. Но нельзя исключать, что проверяющие будут рассчитывать на “благодарность” в обмен на допуск на этот рынок. По оценкам экспертов, полная стоимость необходимого для пункта оборудования составляет от 100 тыс. до 400 тыс. грн. и выше. Поэтому велика вероятность, что некоторые техстанции будут или одалживать оборудования на время проверки, или давать взятку чиновникам, чтобы те “не заметили” недостающих приборов.
Кстати, именно из-за очень серьезных требований к оборудованию СТО (линии для проверки основных агрегатов и узлов машины, наличие техники для записи техосмотра на видео) идея с передачей полномочий частникам провалилась пять лет назад. В 2010-2011 гг. лицензии на проведение ТО получили несколько сотен станций техобслуживания, и цены, которые выставили мастера, неприятно удивили. Тогда стоимость техосмотра у частников могла достигать 1-1,2 тыс. грн. (в случае необходимости ликвидации выявленных неполадок). На те времена это была значительная сумма, особенно если учесть, что в ГАИ талон о прохождении техосмотра без лишней волокиты можно было купить за 600-800 грн.
Теперь Мінінфраструктри должен будет утвердить новый перечень оборудования, необходимого для проведения техосмотра. Чтобы мастера согласились проводить ТО дешевле, этот список придется максимально сократить. Кроме того, во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) предлагают пересмотреть перечень узлов, которые нужно проверять, оставив в нем только те, которые непосредственно влияют на безопасность движения (тормоза, двигатель и др). Но с учетом инфляции и девальвации гривны расценки на ТО в автосервисах вряд ли будут ниже за те же 1-1,2 тыс. грн.
В свое время экс-руководитель МВД Анатолий Могилев оценивал потери ГАИ от отмены обязательного техосмотра личного легкового автотранспорта примерно в 500 млн грн. в год. И это не считая денег, которые шли напрямую в карманы инспекторов от торговли талонами. Теперь эти финансовые потоки могут перекочевать к частникам. Учитывая, что в Украине насчитывается 1,3 млн автомобилей, новый вид бизнеса может оказаться довольно прибыльным.
Не удивительно, что МВД не хочет выпускать из рук такую кормушку и готова поспорить с Мининфраструктуры. В законопроекте №2567 “О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины”, принятом в первом чтении в июле этого года, МВД предлагает оставить за собой право проводить проверку автомобилей и составлять соответствующий акт. “В законе есть фраза, что МВД будет “устанавливать соответствие конструкции и технического состояния транспортного средства обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов”. Это именно то, что раньше фиксировал техосмотр”, – поясняет глава ВААИД Олег Назаренко.
Скорее всего, победа в борьбе за техосмотры будет за Мининфраструктуры. Это означает, что право проводить проверки авто, а значит, и деньги автомобилистов, получат частные автосервисы. Дело в том, что эту неприятную для водителей процедуру Украина обязалась ввести при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС и присоединившись к Директиве ЕС/40/2009 о всеобщем техосмотре. В Евросоюзе он был введен с 1 января 2015 г., а наша страна должна сделать это до 1 января 2017 г. Согласно европейской практике техническое состояние автомобилей проверяют гражданские структуры, а не полицейские ведомства. По этому пути, вероятно, пойдет и Украина.