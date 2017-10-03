Кто виноват во взрывах в Калиновке, версия Муженко
2017-10-03 16:11
Кто виноват во взрывах в Калиновке, версия Муженко
Начальник Генштаба указал, что на украинских складах хранятся миллионы тонн боеприпасов советских времен.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает себя ответственным за взрывы на артскладах в Калиновке, однако указывает, что вина лежит не только на нем, передает Rus.Media.
Об этом он заявил в интервью телеканалу.
“Я считаю себя ответственным, так как это объект Вооруженных сил. Но я не хотел бы, чтобы все проблемы и недостатки, которые имели место по организации органов обеспечения таких объектов в целом, были возложены только на меня лично, на моих подчиненных по соответствующей вертикали управления и на тех военнослужащих, которые непосредственно выполняют задачи по своему функционалу, по защите таких объектов, по обслуживанию таких объектов и выполнению соответствующих задач, которые на них возложены”, — отметил Муженко.
Начальник Генштаба указал, что на украинских складах хранятся миллионы тонн боеприпасов советских времен.
Некоторые базы планировались до расформирования, осуществлялось перемещение, но с началом войны на востоке с начала 2014-ого года было принято соответствующее решение относительно возобновления соответствующих баз и складов, — подчеркнул он..
Согласно артсклады в Калиновке должны были ликвидировать.
Его не должно было быть, но объем запасов и потребности Вооруженных Сил требовали, что мы действительно должны иметь такой арсенал, особенно на правобережной Украине, — добавил глава Генштаба.