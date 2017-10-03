Кто вам друг по знаку Зодиака, а кого и близко не следует подпускать
2017-10-02 20:27
Кто вам друг по знаку Зодиака, а кого и близко не следует подпускать
Нередко мы выбираем себе таких друзей, что родные и знакомые просто в шоке – настолько странный союз очень разных людей.
Почему мы иногда на подпускаем к себе ну просто идеальных людей? Астрологи объясняют: у каждого знака зодиака есть отличительные черты, которые имеют большое значение для дружеских отношений.
Овен
Овны дружат с Близнецами, Водолеями, Львами и Стрельцами.
Поскольку этот знак относится к стихии Огня, то у его представителей ярко выраженные лидерские качества. Овны вспыльчивы и легко обижаются. Это очень влияет на дружбу. В целом, они всегда готовы поддержать друга, но иногда могут сделать неправильный выбор и пойти в сторону материального, а не духовного.
Телец
Тельцы дружат с Рыбами, Раками, Девами и Козерогами.
Это второй знак в списке Зодиака. Им управляет стихия Земли. За счет этого Тельцы известны развитыми организаторскими способностями. У них нет разделения между друзьями и семьей. Они относятся ко всем одинаково тепло. К ним всегда можно обратиться за советом и помощью. Если они с кем-то дружат, то не пожалеют ничего для хорошего друга.
Близьнюки
Близнецы дружат с Овнами, Львами, Весами и Водолеями.
Этот знак относится к Воздушной стихии. Близнецов хвалят за их коммуникабельность и общительный характер. Как правило, у них много друзей. Они хорошие слушатели и достаточно гибкие в общении, могут воспринимать совершенно разных людей. Но больше всего они ценят интеллект, их друзья не уступают им в этом.
Рак
Раки дружат с Тельцами, Девами, Скорпионами и Рыбами.
Как представитель Водной стихии, Рак довольно закрытый и склонный к рефлексии. Они могут поддерживать своих друзей, но заводить новые знакомства им очень трудно. Раки будут всегда верные и преданные в дружбе, если не подрывать их доверие. Больше всего им нравится решать проблемы своих друзей, они считают это своим моральным долгом.
Лев
Львы дружат с Близнецами, Весами, Овнами и Стрельцами.
Достаточно агрессивный знак, поскольку относится к стихии Огня. Львы владеют хорошими организаторскими способностями и стремятся быть абсолютными лидерами во всем. Однако им непросто сдружиться с кем-нибудь, хотя они любят внимание. Львы очень чувствительны и боятся слишком близко подпускать к себе людей. Они тщательно выбирают себе друзей, но даже с ними предпочитают быть главными.
Дева
Девы дружат с Тельцами, Раками, Скорпионами и Козерогами.
Типичный представитель Земной стихии. Девы слегка таинственные и имеют талант стратега. Их называют «коммуникаторами». Девы не очень уверенны в себе, им присуща природная скромность. Зачастую им трудно подружиться с людьми. Если же они начинают с кем-то дружить, то можно не сомневаться, что Дева даст ценный совет в трудной ситуации. Плюс ко всему они сами по себе надежные люди.
Весы
Весы дружат с Близнецами, Львами, Стрельцами и Водолеями.
Люди этого знака относятся к стихии Воздух. По характеру они являются идеалистами. Они не хотят быть абсолютными лидерами, но стремятся контролировать все в своей жизни. Весы притягивают к себе людей. Они профи в вопросах консультации других. Им легко выявить все плюсы и минусы сложившейся ситуации. Весы не переносят одиночество и постоянно ищут контакт с социумом.
Скорпион
Скорпионы дружат с Девами, Козерогами, Раками и Рыбами.
Скорпионами управляет стихия Воды. Они относятся к тем людям, которые предпочитают быть в одиночестве. Как правило, у них ограниченный круг друзей. Скорпионы в вопросах дружбы проявляют мудрость. Однако с ними стоит быть осторожными, так как при одном неправильном шаге другие рискуют резко из друзей превратиться во врагов. Когда присутствуют забота, уважение и доверие, то дружба со Скорпионом может длиться годами.
Стрельцы
Стрельцы дружат с Весами, Водолеями, Овнами и Львами.
Это представители Огненной стихии. Они обладают отличными коммуникативными способностями и сами по себе очень хорошие друзья. Стрельцы открытые и наслаждаются приключениями в кругу друзей. С ними легко подружиться, потому что они волшебные и никогда не станут диктовать свои условия. В вопросах дружбы Стрельцы очень смелые и решительные.
Козерог
Козероги дружат со Скорпионами, Рыбами, Тельцами и Девами.
Знак, управляемый стихией Земли. У них есть качества лидера, которые они предпочитают скрывать. К друзьям Козероги относятся лояльно и готовы о них заботиться. Они предпочитают иметь стабильные и долгосрочные дружеские отношения. В их желании помочь не бывает скрытых подтекстов, они все делают с чистыми намерениями для своих друзей.
Водолей
Водолеи дружат со Стрельцами, Овнами, Близнецами и Весами.
Водолеем управляет Воздух. У них много друзей, поэтому им трудно поддерживать стабильные отношения со всеми. Таким образом они редко развивают с кем-либо тесные дружеские связи. У Водолеев свободный дух и они не любят, когда им навязывают свое мнение, да и сами они не станут таким заниматься. Единственное, что может послужить прочным звеном для сохранения крепких дружеских отношений, – это интеллект.
Рыбы
Рыбы дружат с Козерогами, Тельцами, Раками и Скорпионами.
Элемент, который управляет этим знаком – Вода. В общении с людьми помогают Рыбам творческий ум и навыки коммуникации. По своей природе они довольно таинственные люди. Однако Рыбы щедрые и отзывчивые друзья. Они умеют слушать и анализировать информацию. Дружба с ними очень надежная.