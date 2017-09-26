Кто в Украине не получит пенсию после реформы
2017-08-15 08:03
Кто в Украине не получит пенсию после реформы
Для каждого украинца размер пенсии исчисляется индивидуально.
Уже осенью в Украине рассмотрят во втором чтении и в целом правительственный проект пенсионной реформы, передает Rus.Media. Документ предусматривает целый ряд нововведений как для действующих, так и для будущих пенсионеров. Вводится “осовременивания” (5,6 миллионов пенсий пересчитают, в итоге они вырастут от 200 до более 1000 гривен), ужесточаются правила расчета стажа.
Пенсия украинцам, которые заработали меньше 15 лет стажа, не предназначена, а вот социальную помощь от государства они могут получить. Сейчас примерно 100 тысяч украинцев пенсионного возраста пенсию не получают. Размер социальной помощи для украинцев, которые потеряли работоспособность, Правда, согласно закону “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию”, размер такой помощи – всего 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Как рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения, кандидат экономических наук Лидия Ткаченко, если общий доход украинца старше 60 лет меньше минимальной пенсии, он имеет право обратиться в органы социальной защиты и социальной помощи получить доплату до уровня прожиточного минимума.
Отметим, сейчас украинцы с 15 годами стажа выходят на пенсию в 60 лет, а в 2028-м, если реформу примут, будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет. Минимальное требование для получения пенсии в 65 лет не меняется, ее закрепили на уровне 15 лет. А вот требования для пенсии в 63 и 60 лет будут расти 10 лет, увеличиваясь с каждым годом на 12 месяцев. Так, в следующем году в 60 лет получить свою пенсию смогут украинцы с 25 годами стажа, а к 2028-му нужно отработать как минимум 35 лет.
Размер пенсии будет определяться индивидуально, и считаться по формуле. При этом в законе уже сейчас есть норма – размер пенсии по возрасту не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособного. Именно эту сумму (сейчас 1312 гривен) и называют минимальной пенсией. Если окажется, что размер пенсии, исчисленной по формуле, ниже 1312 гривен, за счет Пенсионного фонда ее “дотянут” до минималки.